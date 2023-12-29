Усиление мобилизации: адвокат объяснила, почему не получится проигнорировать электронную повестку

Военнообязанным мужчинам нужно будет зарегистрировать Электронный кабинет призывника в случае принятия законопроекта о мобилизации.

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В случае принятия законопроекта о мобилизации военнообязанным мужчинам смогут отправлять повестки по электронной почте. Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала в комментарии "ТСН.ua", почему не получится проигнорировать такой вызов в ТЦК и СП.

Анищенко отметила, что после принятия законопроекта, каждое военнообязанное лицо должно будет зарегистрировать Электронный кабинет призывника, куда будут приходить повестки.

"По сути человек регистрируется в едином реестре и отмечает свой электронный адрес и номер телефона", — сказала она.

По словам адвоката, в Украине электронный адрес и номер телефона не присваиваются по паспорту, то есть нет идентифицирующих признаков. Однако согласно законопроекту, в таком случае человек несет ответственность за предоставление достоверной информации, когда регистрируется в Электронном кабинете.

Екатерина Анищенко отметила, что это будет происходить по аналогии, как сейчас работает электронный суд — на электронный адрес адвоката или физического лица приходят те или иные решения. В случае попадания уведомления в спам, или если человек по другим причинам не увидел письмо, это не снимает ответственности.

"Уже фразы "я не видел", "не заходил в электронный кабинет", или "не читал почту" не сработают. Поскольку вы должны подать ваш действующий реальный электронный адрес, ваш реальный номер телефона", — пояснила она.

Анищенко добавила, что это будет считаться, что человек должным образом был уведомлен об обязанности явиться в ТЦК и СП.

Напомним, спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал, что граждане могут попасть на военную службу в ВСУ двумя путями — через мобилизацию или заключения добровольного контракта с армией. В частности, во втором случае человек сможет получить направление в выбранную самостоятельно бригаду.

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что в процентном соотношении количество женщин, служащих в ВСУ больше, чем в любой армии стран НАТО.