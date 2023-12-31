Прикордонники можуть вимагати у багатодітних чоловіків довідку від ТЦК, — ДПСУ

За словами представника Держприкордонслужби Андрія Демченка, прикордонники вже неодноразово стикалися з підробкою документів про багатодітність, тому інспектори можуть вимагати на кордоні додаткові підтвердження права на відстрочку.

Related video

Співробітники Державної служби України (ДПСУ) можуть вимагати у чоловіків, які мають право залишати країну, документи від Територіального центру комплектації та соціальної підтримки, що підтверджують право на відстрочку. Про це сказав представник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Суспільному".

Демченко зазначив, що чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей, надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

За словами представника ДПСУ, прикордонники вже неодноразово стикалися з підробкою документів про багатодітність, у зв'язку з чим інспектори можуть перевіряти документи, що підтверджують право на відстрочку.

"Це може бути виписка з протоколу ТЦК про ухвалене рішення про відтермінування або запис про відтермінування у військово-облікових документах", — пояснив Демченко.

Перетин кордону для чоловіків: чи змінилися правила

Нагадаємо, раніше в соціальних мережах з'явилися повідомлення, що з України нібито не випускають громадян із третьою групою інвалідності та супроводжуючих, якщо в них немає із собою документів із ТЦК.

Центр протидії дезінформації повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності. У відомстві також надіслали запит до ДПСУ, щоб уточнити подробиці щодо ситуації на кордоні.

Центр протидії дезінформації спростував фейк, що деяких українців не пропускають на кордоні Фото: Скриншот

Зі свого боку речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" заявив, що правила перетину кордону не змінювалися. Він підкреслив, що прикордонники ретельно вивчають документи, що підтверджують право на виїзд із країни.

У коментарі "ВВС Україна" Андрій Демченко також уточнив, що у зв'язку з почастішанням випадків підробок документів прикордонний контроль може на власний розсуд запросити додаткові військово-облікові документи від ТЦК, що підтверджують факт відстрочки.