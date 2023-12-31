Усе через підробки: у ДПСУ пояснили посилення перетину кордону України (відео)

Нині, згідно із законодавством, правила перетину кордону особами чоловічої статі залишилися незмінними, але громадяни, які раніше виїжджали, вже зіткнулися з труднощами під час спроби виїхати з України.

Related video

У зв'язку з тим, що чоловіки, які раніше безперешкодно перетинали кордон — наприклад, багатодітні або чоловіки з інвалідністю, тепер стикаються з труднощами при виїзді за територію України, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко детально пояснив правила перетину кордону чоловіками від 18 до 60 років. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "ВВС Україна".

За його словами, загалом правила перетину кордону особами чоловічої статі залишилися колишніми.

Демченко зазначив, що категорії, на яких не поширюється заборона на виїзд із країни, залишаються незмінними, однак вимоги до відповідних документів можуть бути суворішими.

"Є правила перетину кордону, вони незмінні. Але враховуючи, що почастішало використання підробок, ідеться про посилення контролю", — пояснює він.

У зв'язку з цим, згідно з його словами, прикордонний контроль може на свій розсуд запросити додаткові військово-облікові документи від ТЦК на додачу до звичайного набору документів. Вони мають підтверджувати факт відстрочки від мобілізації або звільнення від призову з боку відповідних військових органів.

"Це може бути виписка з протоколу ТЦК про ухвалене рішення про відстрочку або записи про відстрочку у військово-облікових документах", — каже Демченко.

Черга на виїзд на кордоні: що відомо

Українці, які зробили спробу виїхати за кордон, масово почали заявляти про проблеми з випуском за системою "Шлях" чоловіків, які можуть виїжджати за кордон. Подібні повідомлення з'явилися у Facebook-спільнотах.

Прикордонники нібито вимагають у чоловіків отримати свіжі військово-облікові документи від ТЦК.

Скарги в мережі

Скарги в мережі

Скарги в мережі

Люди повідомляють, що робота всіх КПП на кордоні паралізована.

Підкреслимо, що наразі змін у Правилах перетину кордону немає. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі для видання ТСН підтвердив це.

Він зазначив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється згідно з чинним законодавством, зокрема й згідно з Правилами перетину кордону для громадян України, затверджених Постановою уряду 57.

У ДПСУ надали інфографіку про черги станом на 09:30 31 грудня:

на кордоні з Польщею загалом своєї черги очікують 385 авто;

на кордоні з Румунією всього своєї черги очікують 0 авто;

на кордоні з Угорщиною всього своєї черги очікують 40 авто;

на кордоні з Молдовою загалом своєї черги очікують 0 авто;

на кордоні зі Словаччиною загалом своєї черги очікують 65 авто.

Інформація про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами Інформація про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами Інформація про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами Інформація про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами Інформація про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що новий проєкт про мобілізацію мають обговорити Генштаб ЗСУ та представники відповідних комітетів і Міністерства фінансів. Він зазначив, що буде компромісна версія, яка відрізнятиметься від того, що вніс уряд.

Раніше командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Петро Горбатенко ("Ролло") повідомив, що в Україні мобілізація йде погано через корупцію і нерозуміння самої процедури з боку населення. За його словами, є випадки, коли ТЦК забирають не тих людей, які потрібні на фронті.