"Будуть компроміси": у Раді висловилися про майбутні зміни в мобілізації

За словами нардепа Олександра Корнієнка, посилення мобілізації зменшить кількість платників податків, що значно знизить податкову базу і погіршить економіку країни.

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Генеральний штаб Збройних сил України, а також представники відповідних комітетів і Міністерства фінансів мають обговорити законопроєкт про мобілізацію. Про це повідомляє перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Буде якась компромісна версія. Не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона буде відрізнятися від того, що уряд вніс", — зазначив Корнієнко.

За твердженням представника влади, ключовим питанням є забезпечення мобілізації необхідними фінансовими ресурсами. За словами Корнієнка, українська армія фінансується виключно податками.

"Певними діями, пропонованими в законопроєкті уряду, ми можемо знизити наповнення податками. Тоді виходить, що ми вирішуємо одну проблему нібито — збільшуємо кількість тих, кого можна призвати... А з іншого боку, ми знижуємо податкову базу. Тому що люди там підуть у тінь", — сказав народний депутат.

Також він зазначив, що він бачить ризик зосередження управління обмеженнями для тих, хто ухиляється, виключно в руках територіальних центрів комплектування.

"Це досить великий ризик. В одних руках просто що-небудь збирати. Не важливо, чиї це руки", — сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 грудня заявляв, що Генштаб запропонував йому мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб мають відповісти на запитання, які цікавитимуть суспільство, якщо мобілізувати додаткові сили на фронт.

У ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, які категорії українців призиватимуть у 2024 році. Зокрема, призов загрожує студентам, старшим за 30 років.