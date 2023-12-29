"Будут компромиссы": в Раде высказались о предстоящих изменениях в мобилизации

По словам нардепа Александра Корниенко, ужесточение мобилизации уменьшит количество налогоплательщиков, что значительно снизит налоговую базу и ухудшит экономику страны.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, а также представители соответствующих комитетов и Министерства финансов должны обсудить законопроект о мобилизации. Об этом сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в интервью изданию "Радио Свобода".

"Будет какая-то компромиссная версия. Не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло", – отметил Корниенко.

По утверждению представителя власти, ключевым вопросом является обеспечение мобилизации необходимыми финансовыми ресурсами. По словам Корниенко, украинская армия финансируется исключительно налогами.

"Определенными действиями, предлагаемыми в законопроекте правительства, мы можем снизить наполнение налогами. Тогда выходит, что мы решаем одну проблему как бы – увеличиваем количество тех, кого можно призвать… А с другой стороны, мы снижаем налоговую базу. Потому что люди там уйдут в тень", – сказал народный депутат.

Также он отметил, что он видит риск сосредоточения управления ограничениями для уклоняющихся исключительно в руках территориальных центров комплектования.

"Это достаточно большой риск. В одних руках просто что-нибудь собирать. Не важно, чьи это руки", — сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявлял, что Генштаб предложил ему мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб должны ответить на вопросы, которые будут интересовать общество, если мобилизовать дополнительные силы на фронт.

В СМИ со ссылкой на источники сообщили, какие категории украинцев будут призывать в 2024 году. В частности, призыв грозит студентам старше 30 лет.