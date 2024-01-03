Решает командир: какие правила выезда за границу для военных

Чтобы получить возможность провести отпуск за границей, военный должен пройти специальную процедуру, объяснили в Терцентре комплектования. После этого он будет иметь три обязательных документа, которые удовлетворят пограничников.

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Военному, чтобы выехать за границу во время отпуска, нужно собрать определенный пакет документов. При этом окончательное решение о том, позволят ли ему выехать, будет принимать его непосредственный командир. О деталях получения разрешений говорится в объяснении начальницы пресс-службы Львовского областного центра комплектования Марии Левко, опубликованном на портале Zaxid.net.

Правила пересечения границы военными и другими категориями граждан описаны в ряде законодательных актов. Среди них — Закон "О порядке выезда за границу", Закон о возможности выехать за границу на лечение, указы президента о военном положении и решения Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в правила пересечения границы.

В законодательных актах указано, что военные действительно имеют право на отпуск и даже имеют право провести его за рубежом. Однако для этого нужно выполнить определенные шаги, которые перечислила представительница ТЦК Левко.

Выезд за границу военных — процедура

По словам пресс-секретаря военкомата, чтобы провести отпуск за границей, военному нужно сделать следующие шаги:

за 15 дней до даты начала отпуска нужно написать "юридически правильный" рапорт. В рапорте нужно указать точный адрес проживания, отметила Левко; рапорт нужно подготовить в двух экземплярах. Первый экземпляр передается в воинскую часть, второй хранит военный (на втором экземпляре в штабе должны поставить отметку, что документ приняли); командир принимает решение, разрешать ли подчиненному выезжать за границу во время отпуска; если решение командира положительное, то оформляется приказ, в котором подтверждается разрешение на пересечение границы. Также нужно оформить отпускной билет, где должно быть указано, когда начинается и завершается отпуск, а также то, что можно выезжать; военный получает выписку из приказа, который позволяет ему пересечь границу; далее необходимо зарегистрироваться в Военной службе правопорядка (ВСП) — это нужно для контроля местонахождения военных, пояснила представитель ТЦК; после этого можно пересекать границу, имея при себе три обязательных документа.

Какие документы нужны военному для пересечения границы

По словам Марии Левко, на пограничном пункте военные должны показать следующие три документа:

военно-учетный документ (военный билет, удостоверение офицера или удостоверение военного); отпускной билет, в котором есть отметка о разрешении провести отпуск за границей, или выписка из приказа о предоставлении такого разрешения; действующая ID-карта или загранпаспорт.

В итоге Мария Левко отметила, что окончательное решение о выезде принимает командир военного.

"Последнее слово за командиром. Он имеет право и отказать", — пояснила она.

Отметим, в Украине планируют усилить процесс мобилизации в ряды Сил обороны. Для этого готовят изменения в соответствующий закон, после чего расширится круг должностных лиц, которые будут иметь право вручать повестки.

Напоминаем, одна из новаций, которую могут принять украинцы законодатели — военный учет женщин, имеющих медицинские и фармацевтические специальности. Также обсуждают возможность освобождения от службы в армии для тех, кто платит определенный размер налогов.