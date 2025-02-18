Каждый ветеран может получить 1500 гривен на занятия спортом: как это сделать
В правительстве рассказали, что потратить средства можно на посещение спортзала, бассейна, секций и спортивных площадок. Однако заявки можно будет подавать только с 1 апреля, поскольку за первый квартал ветераны и ветеранки уже получили выплаты.
В Кабинете министров Украины действует программа под названием "Ветеранский спорт", в рамках которой ветераны и ветеранки смогут получить 1500 гривен на занятия спортом в квартал — на абонементы в спортзал, на посещение бассейнов, секций, спортивных площадок. Это поможет защитникам и защитницам восстанавливаться и возвращаться к активной жизни, рассказали в правительстве.
Кто может получить средства
Там отмечается, что это ежеквартальная выплата на занятия в спортзалах, секциях и клубах на "Дія.Картку". ее могут получить ветераны, которые:
- достигли 18 лет;
- имеют код налогоплательщика;
- авторизованы в приложении "Дія";
- имеют статус участника боевых действий и/или статус лица с инвалидностью вследствие войны, внесенный в Единый государственный реестр ветеранов войны (удостоверение ветерана войны в "Дії" не обязательно").
Как получить деньги на занятия спортом
Для получения 1500 гривен на "Дія.Карту" нужно:
- зайти в приложение "Дія";
- в разделе "Сервисы" выбрать "Ветеранский спорт";
- открыть специальный счет "Дія.Картки" в банке-участнике программы;
- отправить заявку.
После проверки заявления средства поступят автоматически.
В Кабмине отметили, что за первый квартал на занятия спортом выплаты получили уже 25 000 ветеранов и ветеранок. В общем подавать заявку можно ежеквартально, однако заявки на I квартал уже не принимаются.
Чтобы получить выплату, нужно подать заявку:
- с 1 по 20 апреля — на II квартал;
- с 1 по 20 июля — на ІІІ квартал;
- с 1 по 20 октября — на 4 квартал.
Как сообщили в правительстве, 1500 гривен — это сумма, рассчитанная на квартал. Если лицо не использовало эти средства, они вернутся государству.
Использовать средства можно в тренажерных залах, спортивных секциях и клубах. Они должны работать в сфере деятельности "Физическая культура и спорт" и иметь коды категории продавца 7941 и 7997.
Напомним, что в марте 2025 года ожидается новая индексация пенсий. Однако для некоторых пенсионеров выплаты начнут увеличиваться только с апреля. При этом повышение станет ощутимым для них не сразу.
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