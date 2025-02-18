Надбавки к пенсии: кому доплатят еще 570 грн

Одним из ключевых условий для получения надбавки является то, что общий размер пенсионной выплаты гражданина не должен превышать 10,34 тыс. гривен.

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В марте 2025 года пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты. Пенсии будут автоматически повышены для тех, кто достигнет установленного возрастного порога в следующем месяце. Об этом говорится в Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

В марте 2025 года Пенсионный фонд начнет начислять возрастные доплаты некоторым гражданам, если они соответствуют установленным требованиям. Согласно украинскому законодательству, такие доплаты предоставляются гражданам, достигшим возрастных рубежей 70, 75 и 80 лет. Выплаты начнутся не с начала календарного месяца, а с дня рождения пенсионера, что означает, что в первый месяц, когда возникает право на доплату, сумма будет пропорциональной.

Одним из главных условий в праве на надбавку является то, что общий размер пенсионной выплаты гражданина — не больше суммы в 10,34 тыс. гривен.

В зависимости от возраста, граждане в марте будут иметь право на такие доплаты:

тем, кому исполнилось 70 лет, и которые еще не достигли 75-летнего возраста, 300 гривен;

пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет включительно начислят по 456 гривен;

лицам от 80 и выше доплата будет составлять 570 гривен.

Компенсационные доплаты будут выплачиваться ежемесячно и являются частью перерасчетов, которые не требуют личного обращения граждан. По данным Пенсионного фонда, на начало 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 5,78 тыс. гривен, что на 400 гривен больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшие средние пенсии зафиксированы в Киеве — 8 тыс. гривен, а самые низкие — в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет 4,48 тыс. гривен. Более 1,2 млн граждан, или 12% пенсионеров, получают больше 10 тыс. гривен.

От 4 тыс. до 5 тыс. гривен получают 1,9 млн, или 18,8% лиц, а от 3 тыс. до 4 тыс. гривен имеют 17,6%, или 1,8 млн граждан. Четверть пенсионеров (25,9%, или 2,7 млн человек) получают пенсию, не превышающую 3 тыс. гривен.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.