Кожен ветеран може отримати 1500 гривень на зайняття спортом: як це зробити

В уряді розповіли, що витратити кошти можна на відвідування спортзалу, басейну, секцій та спортивних майданчиків. Однак заявки можна буде подавати лише з 1 квітня, оскільки за перший квартал ветерани та ветеранки уже отримали виплати.

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В Кабінеті міністрів України діє програма під назвою "Ветеранський спорт", в рамках якої ветерани та ветеранки зможуть отримати 1500 гривень на зайняття спортом на квартал — на абонементи у спортзал, на відвідування басейнів, секцій, спортивних майданчиків. Це допоможе захисникам та захисницям відновлюватись та повертатись до активного життя, розповіли в уряді.

Хто може отримати кошти

Там зазначається, що це щоквартальна виплата на зайняття у спортзалах, секціях та клубах на "Дія.Картку". її можуть отримати ветерани, які:

досягли 18 років;

мають код платника податків;

авторизовані у застосунку "Дія";

мають статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (посвідчення ветерана війни в "Дії" не обов'язкове").

Як отримати гроші на зайняття спортом

Для отримання 1500 гривень на "Дія.Картку" потрібно:

зайти у застосунок "Дія";

у розділі "Сервіси" обрати "Ветеранський спорт";

відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картки" у банку-учаснику програми;

надіслати заявку.

Після перевірки заяви кошти надійдуть автоматично.

В Кабміні зазначили, що за перший квартал на зайняття спортом виплати отримали вже 25 000 ветеранів й ветеранок. Загалом подавати заявку можна щоквартально, однак заявки на І квартал уже не приймаються.

Щоб отримати виплату, потрібно подати заявку:

з 1 по 20 квітня — на ІІ квартал;

з 1 по 20 липня — на ІІІ квартал;

з 1 по 20 жовтня — на 4 квартал.

Як повідомили в уряді, 1500 гривень — це сума, розрахована на квартал. Якщо особа не використала ці кошти, вони повернуться державі.

Використати кошти можна в тренажерних залах, спортивних секціях та клубах. Вони мають працювати у сфері діяльності "Фізична культура та спорт" та мати коди категорії продавця 7941 та 7997.

Нагадаємо, що у березні 2025 року очікується нова індексація пенсій. Однак для деяких пенсіонерів виплати почнуть збільшуватися лише з квітня. При цьому підвищення стане відчутним для них не одразу.

Також додамо, що у березні 2025 року пенсіонери України отримають додаткові виплати. Пенсії будуть автоматично підвищені для тих, хто досягне встановленого вікового порогу наступного місяця.