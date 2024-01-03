Вирішує командир: які правила виїзду за кордон для військових

Щоб отримати можливість провести відпустку за кордоном, військовий повинен пройти спеціальну процедуру, пояснили у Терцентрі комплектування. Після цього він матиме три обов'язкових документи, які задовольнять прикордонників.

Related video

Військовому, щоб виїхати за кордон під час відпустки, потрібно зібрати певний пакет документів. При цьому остаточне рішення щодо того, чи дозволять йому виїхати, прийматиме його безпосередній командир. Про деталі отримання дозволів ідеться у пояснення начальниці пресслужби Львівського обласного центру комплектування Марії Левко, опублікованому на порталі Zaxid.net.

Важливо

Мобілізація в Україні: юристка пояснила, чи змусять жінок ставати на військовий облік у 2024 році

Правила перетину кордону військовими та іншими категоріями громадян описані у низці законодавчих актів. Серед них — Закон "Про порядок виїзду за кордон", Закон про можливість виїхати за кордон на лікування, укази президента про воєнний стан і рішення Ради національної безпеки та оборони щодо внесення змін у правила перетину кордону.

У законодавчих актах вказано, що військові дійсно мають право на відпустку і навіть мають право провести її за кордоном. Однак для цього потрібно виконати певні кроки, які перелічила представниця ТЦК Левко.

Виїзд за кордон військових — процедура

Зі слів речниці військкомату, щоб провести відпустку за кордоном, військовому потрібно зробити наступні кроки:

за 15 днів до дати початку відпустки потрібно написати "юридично правильний" рапорт. У рапорті потрібно вказати точну адресу проживання, зауважила Левко; рапорт потрібно підготувати у двох екземплярах. Перший екземпляр передається у військову частину, другий зберігає військовий (на другому екземплярі у штабі мають поставити позначку, що документ прийняли); командир приймає рішення, чи дозволяти підлеглому виїздити за кордон під час відпустки; якщо рішення командиру позитивне, то оформлюється наказ, у якому підтверджується дозвіл на перетин кордону. Також потрібно оформити відпускний квиток, де має бути вказано, коли починається і завершується відпустка, а також те, що можна виїздити; військовий отримує витяг з наказу, який дозволяє йому перетнути кордон; далі необхідно зареєструватись у Військовій службі правопорядку (ВСП) — це потрібно для контролю місцеперебування військових, пояснила представниця ТЦК; після цього можна перетинати кордон, маючи при собі три обов'язкових документи.

Які документи потрібні військовому для перетину кордону

Зі слів Марії Левко, на прикордонному пункті військових має показати наступні три документи:

військово-обліковий документ (військовий квиток, посвідчення офіцера або посвідчення військового); відпускний квиток, у якому є позначка про дозвіл провести відпустку за кордоном, або витяг з наказу про надання такого дозволу; діюча ID-картка або закордонний паспорт.

В підсумку Марія Левко наголосила, що остаточне рішення щодо виїзду приймає командир військового.

"Останнє слово за командиром. Він має право і відмовити", — пояснила вона.

Зазначимо, в Україні планують посилити процес мобілізації до лав Сил оборони. Задля цього готують зміни у відповідний закон, після чого розшириться коло посадовців, які матимуть право вручати повістки.

Нагадуємо, одна з новацій, яку можуть прийняти українці законотворці — військовий облік жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності. Також обговорюють можливість звільнення від служби у війську для тих, хто сплачує певний розмір податків.