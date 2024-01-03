Посилення мобілізації: хто вручатиме повістки у 2024 році

Новий законопроєкт про мобілізацію може спростити не лише процедуру вручення повісток, але й забезпечити більшу гнучкість та ефективність мобілізаційного процесу.

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У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію в Україні зміниться процедура вручення повісток. Про зміни, які можуть очікувати на військовозобов'язаних чоловіків розповіло видання "24 Канал".

Законопроєкт пропонує видавати повістки через електронний кабінет призовника або електронну пошту. Проте працівники ТЦК та СП, роботодавці та правоохоронці продовжать виконувати свої обов'язки щодо особистого вручення повісток. Зокрема, роботодавці зможуть виписувати повістки лише на робочих місцях, тоді як представники ТЦК та Нацполіції зможуть вручати цей документ в будь-якому місці — вдома, на вулиці чи громадському закладі.

Законопроєкт про мобілізацію може спростити не лише процедуру вручення повісток, але й забезпечити більшу гнучкість та ефективність мобілізаційного процесу під час війни.

Зазначимо, що наразі представники Нацполіції не можуть виписувати повістки, проте вони можуть отримати це право в разі прийняття законопроєкту в тому вигляді, в якому він був зареєстрований.

Нагадаємо, під час воєнного стану виїхати з України можуть 11 категорій чоловіків. Для виїзду їм потрібно мати низку документів та переконатися, що їхня ситуація не підлягає виключенню.

Раніше адвокатка Марія Левченко розповіла, що на жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які не стануть на військовий облік, чекає адміністративна відповідальність за порушення відповідної вимоги. З її слів, жінки, що стануть на облік, повинні будуть слідувати чинним нормам закону щодо військового обов'язку та служби, як і чоловіки.