Нападение на работника ТЦК с топором: побратим рассказал, что тот воевал за Киев и Бахмут (видео)

Сержанта Николая Мусензового перевели в Черновицкий областной ТЦК и СП после второго тяжелого ранения. Мужчина был дважды награжден государственной наградой орденом за Мужество.

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В селе Плоская Черновицкой области два гражданина наехали на представителя ТЦК и СП и напали на него с топорами. Боец 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады рассказал, что мужчины атаковали его побратима, сержанта Николая Мусензового, который воевал за Киевскую область и на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе батальона в Facebook.

"Стоит ли человеку пройти ад, потерять здоровье, остаться в живых, чтобы дома, на западной Украине, какой-то дебильный гуцул нападал на него с топором и обзывал п**дарасом? Вы не мужики, вы телки, ссыкуны", — сказал военный.

Он отметил, что надеются, что нападавших не заберут в армию, а посадят в тюрьму. Кроме этого, он считает, что представители ТЦК должны иметь право применять оружие.

Что известно о представителе ТЦК Николае Мусензовом

Николай Мусензовый подписал контракт еще до начала полномасштабного вторжения, он был принят на должность главного сержанта взвода. После 24 февраля 2024 года стал старшим группы, которая неоднократно выходила на штурмы ВС РФ. Позывной мужчины "Гранит" — полностью соответствует его физической и моральной выносливости. Он был дважды награжден государственной наградой орденом за Мужество.

Однако во время боев он получил тяжелое ранение и после лечения вернулся в батальон. Уже после второго тяжелого ранения его перевели в Черновицкий областной ТЦК и СП.

Батальон требует от правоохранительных органов, чтобы те строго наказали нападавших и привлекли к ответственности определенных правоохранителей за бездействие.

Нападение на представителя ТЦК: что известно

В соцсетях 7 марта появилось видео, в котором двое мужчин с топорами напали на группу людей в военной форме в Плоске Черновицкой области. Желтый автомобиль "Нива" сбил одного из мужчин в форме, после чего из авто вышел гражданин и напал на людей, он бил их топором, разбивал окна в транспортном средстве.

Полиция установила нарушителей, ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители, их задержали. Зато представитель ТЦК получил телесные повреждения, степень тяжести которых установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 22 февраля в Офисе генпрокурора сообщили, что во Львовской области два бывших представителя Самборского районного ТЦК и СП избили четырех мужчин. Обвинительный акт прокуратура передала в суд.