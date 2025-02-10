"Способен на подвиги": почему лаборант Бильченко выпрыгнул из авто и какие имеет травмы, — СМИ (видео)

На теле Степана Бильченко не было травм, характерных для ДТП, заявил врач экстренной медицинской помощи. Отец видел поцарапанные руки, других ран не заметил.

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Лаборант Львовского национального университета (ЛНУ) Степан Бильченко планировал сбежать после того, как попал в территориальный центр комплектования (ТЦК). Отец Степана признал, что сын способен на такое "геройство". В разговоре с журналистами он описал состояние сына и удивился, почему люди, которые сидели в автомобиле, не остановились и не помогли. О деталях инцидента со Степаном Бильченко рассказали на портале "Суспільне".

Степан Бильченко — комментарий отца см. с 2:20

Журналисты пообщались с несколькими людьми, причастными к инциденту с лаборантом из Львова. Среди них — с отцом, Борисом Бильченко. Он сообщил, что сын действительно хотел сбежать. По его словам, Степан имеет определенные черты характера и способен на особые поступки. С другой стороны, отец не понимает, почему другие люди в автомобиле, из которого выпрыгнул сын, не остановились и не оказали ему первую помощь.

"Сбежать он планировал, хотел. Из машины выпрыгнуть — могло быть. Он немного такой герой, на такие "подвиги" способен", — слышен голос Бориса Бильченко на видео "Суспільного".

Степан Бильченко — детали

Отец описал события, которые предшествовали инциденту. По его словам, сына действительно задержали работники военкомата. При этом он не знает, было ли принуждение и насилие. Затем события разворачивались "очень быстро". Уже на второй день Степана почему-то повезли в Моршин, в 70 км от Львова. Причина поездки ему не известна. Во время поездки начался комендантский час, а машина по неизвестным причинам почему-то свернула на Житомир (в 350 км от Моршина и Львова).

Также Борис Бильченко описал состояние сына в больнице. Отец рассказал журналистам, что видел царапины на руках, а на груди ранений не было. Впрочем, рассмотреть спину мужчина не смог.

"На руках может какие-то царапинки были, но явных ушибов не было", — сказал мужчина.

Добавим, что на видео также есть комментарий директора центра экстренной медицинской помощи Виктора Гринева. По его словам, у пострадавшего, Степана Бильченко, не было травм рук, ног, живота, грудной клетки. Такое состояние, по его мнению, "не характерно, когда сбила машина". Зато была тяжелая черепно-мозговая травма затылка и пострадавший не помнил, что с ним произошло. Журналисты также процитировали представительницу 199 учебного центра ДШВ Анну Гаврилюк. По ее словам, все травмы — по неосторожности Степана, а других причин нет.

Что случилось с лаборантом Степаном Бильченко

Отметим, Фокус писал об инциденте со Степаном Бильченко, который разворачивался 8-9 февраля. В соцсетях появились фотографии травмированного, а его друг Владислав Коновалов объяснил, что мужчину "похитили" военкомы и избили. Позже появились комментарии Львовского ТЦК, учебного заведения, учебного центра и полиции. Выяснилось, что пострадавший — лаборант на кафедре университета, не был зарегистрирован в ТЦК, проходил альтернативную службу и, вероятно, "сам выпрыгнул" из авто.

Напоминаем, в Верховной Раде планируют наказывать военкома за мобилизацию человека, который не должен был бы оказаться в армии.