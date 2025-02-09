Выпрыгнул сам: Нацполиция об истории с лаборантом Бильченко из львовского университета

Полиция открыла уголовное производство из-за травмирования Степана Бильченко, мобилизованного во Львовской области. Виновники происшествия могут получить штраф 2 тыс. грн.

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Гражданин, оказавшейся в реанимации житомирской больницы, самостоятельно выпрыгнул из автомобиля, который вез его из одной воинской части в другую. Пострадавший — мобилизованный из Львовской области, вероятно — лаборант Львовского национального университета (ЛНУ). Главное управление Национальной полиции в Житомирской области на странице Facebook рассказало о деталях инцидента с мужчиной, которого мобилизовали, а он сбежал по дороге в армию.

Сообщение Нацполиции относительно инцидента с пострадавшим 27-летним мужчиной появилось в сети около 14:30 9 февраля. Указано, что гражданина обнаружили на обочине трассы на въезде в Житомир. Событие произошло вечером 7 февраля около 18:00. На место инцидента прибыл патруль, который увидел человека в синяках. Пострадавшего доставили в реанимацию и записали первые показания. Пострадавший утверждал, что к травмам не причастны посторонние лица, говорится в заявлении полиции. Показания записаны на бодикамеры полицейских.

Правоохранители рассказали первые результаты расследования. Выяснилось, что мужчина — мобилизованный гражданин из Львовской области. Военного везли из одну из частей для получения обмундирования. Когда машина возвращалась в часть на Львовщине, он выпрыгнул из грузовика, написала на Facebook пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области. Травмы, из-за которых фигурант оказался в реанимации с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, вероятно, получены в результате этого прыжка.

На сегодня следственные действия ведутся по факту преступления по ч. 1 ст. 128 — неосторожные тяжкие или средние телесные повреждения. Кого подозревают в данном преступлении, не указывается. Также никак не объясняют, почему сопровождающие не остановили автомобиль и не оказали помощь пострадавшему. Возможное наказание по этой статье Уголовного кодекса — от штрафа в размере 2 550 грн до заключения на срок до двух лет.

В сообщении Нацполиции не назвали имени фигуранта. Согласно данным "Суспільного" речь идет о Степане Бильченко, сотруднике ЛНУ.

Степан Бильченко и ТЦК — комментарий полиции Житомирской области Фото: Скриншот

Степан Бильченко и ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал об истории Степана Бильченко, которая начала распространяться по сети 8 февраля. В частности, в Facebook появилось сообщение, в котором говорилось о мужчине, преподавателе кафедры физики Львовского университета, которого "похитили" работники ТЦК, избили и он из-за этого оказался в реанимации с тяжелыми травмами. Впоследствии появились объяснения Львовского областного ТЦК и ЛНУ. Выяснилось, что Бильченко — не преподаватель, а лаборант, не с "кафедры ядерной физики", а с кафедры твердого тела. Военкомы объяснили, что тяжесть его заболевания (апноэ) и личные убеждения (альтернативная служба) во время военного положения не дают права на отсрочку.

Напоминаем, 8 января в соцсети опубликовали кадры насилия в отношении мужчины, которого сажали в микроавтобус ТЦК во Львове: омбудсмен отреагировал на инцидент.