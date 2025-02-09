Похищение и избиение преподавателя Львовского университета: в ТЦК отреагировали

Во Львовском ОТЦК и СП заявили, что лаборант Степан Бильченко не имел права на отсрочку от мобилизации, а потому был призван на службу.

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Под Киевом нашли избитого преподавателя Львовского университета Степана Бильченко. По словам его друга Владислава Кононова, это произошло после того, как его якобы похитили представители ТЦК во Львове. Во Львовском ОТЦК и СП отреагировали на инцидент.

"В ходе проверки военно-учетных документов, было выяснено, что гражданин Бильченко Степан Борисович не состоял на воинском учете ни в одном из ТЦК и СП. Соответственно гражданин Бильченко не обновлял военно-учетные данные, чем последовательно и в течение длительного времени игнорировал свой долг гражданина Украины", — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что из-за этого мужчину доставили в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП, где он прошел ВВК. Согласно заключению, он был признан годным к службе в ВСУ. В свою очередь Бильченко не предоставил никаких документов, которые бы давали право на отсрочку.

Более того, в военкомате напомнили, что в образовательной сфере, где работал мужчина, право на получение отсрочки имеют научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень. Тогда как Бильченко работал лаборантом, а потому не мог получить отсрочку.

Кроме этого, согласно украинскому законодательству, альтернативная служба в период военного положения не применяется. В результате 5 февраля мужчина был призван на службу, 6 февраля он был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

"Призываем не манипулировать этой темой и оперировать исключительно фактами. Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-Железнодорожного РТЦК и СП осуществлено не было", — добавили в сообщении.

Похищение преподавателя Львовского университета: что известно

9 февраля стало известно, что старшего лаборанта кафедры ядерной физики Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко якобы похитили работники ТЦК во Львове и доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП для обновления учетных данных. Там, по словам его друга Владислава Кононова, лаборант прошел ВВК за два часа, однако это произошло якобы "без надлежащего медицинского осмотра".

Кононов отметил, что Бильченко страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС) и имел два основания для отсрочки:

он работает во Львовском университете;

он проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям.

Позже мужчину нашли под Киевом на обочине трассы. В больнице ему диагностировали отек мозга, перелом черепа и гематомы.

Напомним, 25 января писательница Виктория Колтунова сообщила, что в Одессе ТЦК и СП якобы схватили ее сына и вывезли за город. По ее словам, мужчина имел документы, удостоверяющие право на отсрочку.