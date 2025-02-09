Викрадення та побиття викладача Львівського університету: у ТЦК відреагували

У Львівському ОТЦК та СП заявили, що лаборант Степан Більченко не мав права на відстрочку від мобілізації, а тому був призваний на службу.

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Під Києвом знайшли побитого викладача Львівського університету Степана Більченка. За словами його друга Владислава Кононова, це сталося після того, як його нібито викрали представники ТЦК у Львові. У Львівському ОТЦК та СП відреагували на інцидент.

"У ході перевірки військово-облікових документів, було з’ясовано, що громадянин Більченко Степан Борисович не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП. Відповідно громадянин Більченко не оновлював військово-облікові дані, чим послідовно й впродовж тривалого часу ігнорував свій обов’язок громадянина України", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зауважили, що через це чоловіка доставили до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП, де він пройшов ВЛК. Згідно з висновком, його було визнано придатним до служби в ЗСУ. Своєю чергою Більченко не надав жодних документів, які б давали право на відстрочку.

Ба більше, у військкоматі нагадали, що в освітній сфері, де працював чоловік, право на отримання відстрочки мають наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь. Тоді як Більченко працював лаборантом, а тому не міг отримати відстрочку.

Крім цього, відповідно до українського законодавства, альтернативна служба в період воєнного стану не застосовується. У результаті 5 лютого чоловіка було призвано на службу, 6 лютого він був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загальновійськової підготовки.

"Закликаємо не маніпулювати цією темою і оперувати виключно фактами. Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП здійснено не було", — додали в повідомленні.

Викрадення викладача Львівського університету: що відомо

9 лютого стало відомо, що старшого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського університету Івана Франка Степана Більченка нібито викрали працівники ТЦК у Львові та доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП для оновлення облікових даних. Там, за словами його друга Владислава Кононова, лаборант пройшов ВЛК за дві години, проте це сталося нібито "без належного медичного огляду".

Кононов наголосив, що Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС) та мав дві підстави для відстрочки:

він працівник Львівського університету;

він проходив альтернативну службу через релігійні переконання.

Пізніше чоловіка знайшли під Києвом на узбіччі траси. В лікарні йому діагностували набряк мозку, перелом черепа та гематоми.

Нагадаємо, 25 січня письменниця Вікторія Колтунова повідомила, що в Одесі ТЦК та СП нібито схопили її сина та вивезли за місто. За її словами, чоловік мав документи, які засвідчують право на відстрочку.