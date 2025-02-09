Вистрибнув сам: Нацполіція про історію з лаборантом Більченком зі львівського університету

Поліція відкрила кримінальне провадження через травмування Степана Більченка, мобілізованого у Львівській області. Винуватці події можуть отримати штраф 2 тис. грн.

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Громадянин, який опинився у реанімації житомирської лікарні, самостійно вистрибнув з автомобіля, який віз його з однієї військової частини в іншу. Постраждалий — мобілізований зі Львівської області, ймовірно — лаборант Львівського національного університету (ЛНУ). Головне управління Національної поліції у Житомирській області на сторінці Facebook розповіло про деталі інциденту з чоловіком, якого мобілізували, а він втік дорогою у військо.

Допис Нацполіції щодо інциденту з потерпілим 27-річним чоловіком з'явився у мережі близько 14:30 9 лютого. Вказано, що громадянина виявили на узбіччі траси на в'їзді в Житомир. Подія відбулась увечері 7 лютого близько 18:00. На місце інциденту прибув патруль, який побачив людину у синцях. Потерпілого доправили до реанімації та записали перші свідчення. Потерпілий стверджував, що до травм не причетні сторонні особи, ідеться у заяві поліції. Свідчення записані на бодікамери поліцейських.

Правоохоронці розповіли перші результати розслідування. З'ясувалось, що чоловік — мобілізований громадянин зі Львівської області. Військового везли з одну з частин для отримання обмундирування. Коли машина верталась у частину на Львівщині, він вистрибнув з вантажівки, написала на Facebook пресслужба ГУ Нацполіції у Житомирській області. Травми, через які фігурант опинився у реанімації з важкими черепно-мозковими травмами, ймовірно, отримані внаслідок цього стрибка.

На сьогодні слідчі дії ведуться за фактом злочину по ч. 1 ст. 128 — необережні тяжкі або середні тілесні ушкодження. Кого підозрюють у даному злочині, не вказується. Також ніяк не пояснюють, чому супроводжуючі не зупинили автомобіль і не надали допомоги постраждалому. Можливе покарання за цією статтею Кримінального кодексу — від штрафу розміром 2 550 грн до ув'язнення на термін до двох років.

У повідомленні Нацполіції не назвали імені фігуранта. Згідно з даними "Суспільного" ідеться про Степана Більченка, співробітника ЛНУ.

Степан Більченко та ТЦК - коментар полиції Житоирської області Фото: Скриншот

Степан Більченко та ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про історію Степана Більченка, яка почала ширитись мережею 8 лютого. Зокрема у Facebook з'явився допис, у якому ішлося про чоловіка, викладача кафедри фізики Львівського університету, якого "викрали" працівники ТЦК, побили і він через це опинився в реанімації з важкими травмами. Згодом з'явились пояснення Львівського обласного ТЦК та ЛНУ. З'ясувалось, що Більченко — не викладач, а лаборант, не з "кафедри ядерної фізики", а з кафедри твердого тіла. Військкоми пояснили, що важкість його захворювання (апное) та особисті переконання (альтернативна служба) під час воєнного стану не дають права на відстрочку.

Нагадуємо, 8 січня у соцмережі опублікували кадри насильства щодо чоловіка, якого саджали у мікроавтобус ТЦК у Львові: омбудсмен відреагував на інцидент.