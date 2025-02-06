Усиление ответственности ТЦК: за какие нарушения будут наказывать, — Вениславский (видео)

Нарушения, которые допускают работники терцентров комплектования, не являются массовыми, заявил народный депутат Федор Вениславский. Политик назвал два преступления военкомов, за которые вскоре будут наказывать.

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Народный депутат Федор Вениславский во время брифинга 6 февраля рассказал о вопросах мобилизации, которые будут рассмотрены на 13 сессии Верховной Рады 9 созыва. Нардепы, среди прочего, попытаются решить проблему нарушений прав человека работниками территориальных центров комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВВК). Политик пояснил, что на эти нарушения реагируют и в Верховной Раде, и в Офисе генерального прокурора, и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комментарий Вениславского по законопроекту о нарушении ТЦК прозвучал в Media Center Ukraine.

Нарушение ТЦК — Вениславский о законопроекте №12442

Вениславский пояснил, что различные правительственные институты решили отреагировать на нарушения, которые иногда допускаются терцентрами комплектования. По его словам, такие нарушения — это "диссидентские случаи". В связи с этим на рассмотрение 13 сессии поступил законопроект, который усиливает ответственность за них. Нардеп озвучил два преступления, за которые будут наказывать серьезнее:

за ложное заключение о состоянии здоровья;

за признание гражданина годным, если он непригоден.

Также политик заявил, что "диссидентские случаи" не были массовыми.

"Эти нарушения не являются массовыми, но они имеют место, и из-за общественного резонанса, о них знают все", — заявил Вениславский.

Наказание ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал о деталях законопроекта №12442, который увеличит ответственность работников ТЦК и ВВК за нарушения во время мобилизации. Народные депутаты планируют внести новую статью в Уголовный кодекс. В статье указано, что нарушителей отправят в тюрьму на срок до восьми лет. В проекте указано, что будут наказывать за призыв человека, которого не должны были бы мобилизовать, и за исключение из учета тех, кто должен быть в реестре военнообязанных. Кроме того, будут следить за состоянием работников военкоматов и медкомиссий: за превышение стоимости имущества над доходами на 100 тыс. грн — также тюрьма на восемь лет.

Народный депутат Георгий Мазурашу объяснил, что предложения законопроекта не распространяются на случаи "бусификации". Он заявил, что готовит правки, которые могут закрыть эту проблему. Кроме того, политик подчеркнул, что идею об ответственности ТЦК поддерживают в Генштабе ВСУ. Об этом свидетельствует визит начальника штаба генерала Баргилевича на заседание комиссии, которая рассматривала вопрос.

Напоминаем, 6 января спикер ОК "Запад" отреагировал на взрывы возле терцентров комплектования в Ровно и Каменце-Подольском и заявил, что негатив в сторону ТЦК — это действия врагов.