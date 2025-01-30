"Бусификация" и ТЦК: как Генштаб относится к уголовным срокам для военкоматов, — нардеп (видео)

Работники ТЦК и ВВК, которые проводят незаконную мобилизацию, подрывают оборону Украины, заявил нардеп Георгий Мазурашу. Политик объяснил, согласны ли в Генштабе с опасностью от "бусификации".

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Украинское командование видит негативное влияние нарушений терцентров комплектования (ТЦК), в частности, "бусификации", на процесс мобилизации. Представитель командования лично присоединился к совместному заседанию комитетов ВР по нацбезопасности и правопорядку и внес соответствующие предложения. О разработке законопроекта об уголовной ответственности за нарушение процесса мобилизации рассказало медиа Telegraf.

Мобилизация и ТЦК — объяснение Георгия Мазурашу

Медиа привело комментарии двух народных депутатов, входящих в инициативную группу законопроекта №12442 об усилении ответственности ТЦК и военно-врачебных комиссий (ВВК). Речь идет о "Слугах народа" Максиме Бужанском и Георгии Мазурашу. В частности, Георгий Мазурашу рассказал, что в совместном заседании принял участие начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. По его словам, Баргилевич внес предложения о "введении уголовной ответственности за нарушение законодательства, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВЛК". Политик пояснил, что есть общее понимание влияния нарушений ТЦК на процесс мобилизации, и что это плохо действует на всех граждан.

"Бусификация" и другие злоупотребления под прикрытием мобилизационной работы очень негативно влияют на ситуацию в стране", — сказал он.

В разговоре с журналистами политик заявил, что общался с бойцами ВСУ: они рассказывали о пополнении, которое приходит после "бусификации". Некоторые из них начинают постоянно жаловаться на здоровье, происходят постоянные медкомиссии и бойца, как такового, нет. Другие отказываются выполнять боевые задачи или самовольно оставляют часть (идут в СОЧ). Такого типа люди попадают в армию вследствие того, что военкомы их "загоняют для количества". Это означает, что в ТЦК не выполняют свои функции и таким образом вредят стране. Мазурашу назвал такую ситуацию "позорной системой".

"Люди продолжают проводить мобилизацию таким образом, даже понимая, что это дает преимущественно негативные результаты. Значит, я делаю вывод, что, возможно, люди, которые влияют на эти решения, просто хотят, чтобы уменьшалась возможность нашей страны сопротивляться врагу", — сказал нардеп.

Между тем Максим Бужанский в комментарии журналистам пояснил, что отвечать за нарушение закона должны и граждане, и военкомы. Из этих соображений и подали законопроект, который имеет целью исключить "противоправную мобилизацию".

Мобилизация и ТЦК — детали об уголовной ответственности

Отметим, 28 января Фокус писал о законопроекте №12442, инициаторами которого выступили два десятка народных депутатов. Политики предлагают усилить уголовную ответственность работников ТЦК и ВВК за нарушения во время мобилизации. Среди идей — допускают пребывание в тюрьме на срок от 8 до 12 лет.

Напоминаем, 28 января народный депутат Александр Федиенко предупредил, что некоторые из граждан могут не успеть возобновить бронирование: объяснил, в чем проблема.