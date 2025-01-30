"Бусифікація" і ТЦК: як Генштаб ставиться до кримінальних строків для військкомів, — нардеп (відео)

Працівники ТЦК та ВЛК, які проводять незаконну мобілізацію, підривають оборону України, заявив нардеп Георгій Мазурашу. Політик пояснив, чи у Генштабі погоджуються з небезпекою від "бусифікації".

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Українське командування бачить негативний вплив порушень терцентрів комплектування (ТЦК), зокрема, "бусифікації", на процес мобілізації. Представник командування особисто долучився до спільного засідання комітетів ВР з нацбезпеки та правопорядку й вніс відповідні пропозиції. Про розробку законопроєкту про кримінальну відповідальність за порушення процесу мобілізації розповіло медіа Telegraf.

Мобілізація і ТЦК - пояснення Георгія Мазурашу

Медіа навело коментарі двох народних депутатів, які входять в ініціативну групу законопроєкту №12442 про посилення відповідальності ТЦК та військово-лікарських комісій (ВЛК). Ідеться про "Слуг народу" Максима Бужанського та Георгія Мазурашу. Зокрема, Георгій Мазурашу розповів, що у спільному засіданні взяв участь начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич. З його слів, Баргилевич вніс пропозиції щодо "запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК". Політик пояснив, що є спільне розуміння впливу порушень ТЦК на процес мобілізації, і що це погано діє на усіх громадян.

"Бусифікацію" та інші зловживання під прикриттям мобілізаційної роботи дуже негативно впливають на ситуацію в країні", — сказав він.

У розмові з журналістами політик заявив, що спілкувався з бійцями ЗСУ: вони розповідали про поповнення, яке приходить після "бусифікації". Дехто з них починає постійно скаржитись на здоров'я, відбуваються постійні медкомісії і бійця, як такого, немає. Інші відмовляються виконувати бойові завдання чи самовільно лишають частину (ідуть в СЗЧ). Такого типу люди потрапляють у військо внаслідок того, що військкоми їх "заганяють для кількості". Це означає, що в ТЦК не виконують свої функції і таким чином шкодять країні. Мазурашу назвав таку ситуацію "ганебною системою".

"Люди продовжують проводити мобілізацію таким чином, навіть розуміючи, що це дає переважно негативні результати. Значить, я роблю висновок, що, можливо, люди, які впливають на ці рішення, просто хочуть, щоб зменшувалась можливість нашої країни чинити опір ворогу", — сказав нардеп.

Тим часом Максим Бужанський у коментарі журналістам пояснив, що відповідати за порушення закону мають і громадяни, і військкоми. З цих міркувань і подали законопроєкт, який має на меті унеможливити "протиправну мобілізацію".

Мобілізація і ТЦК — деталі про кримінальну відповідальність

Зазначимо, 28 січня Фокус писав про законопроєкт №12442, ініціаторами якого виступили два десятки народних депутатів. Політики пропонують посилити кримінальну відповідальність працівників ТЦК та ВЛК за порушення під час мобілізації. Серед ідей — допускають перебування в тюрмі на термін від 8 до 12 років.

Нагадуємо, 28 січня народний депутат Олександр Федієнко попередив, що дехто з громадян може не встигнути поновити бронювання: пояснив, в чому проблема.