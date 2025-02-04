"Бусификация" и страх ТЦК: Мазурашу о мобилизации, СОЧ и психологах в военкоматах (видео)

Из-за "бусификации" в армию попадают граждане, неготовые к службе. Потом они идут в СОЧ и сдаются в плен, считает нардеп Георгий Мазурашу. Политик рассказал, какова должна быть роль психологов в процессе призыва.

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Украинцы, которые попали в терцентры комплектования (ТЦК), не должны бояться, что у них тут же отберут телефон и отправят в учебную часть. Вместо этого с ними должны поработать психолог. Психолог установит, готов ли человек к армии, и, если готов, его мобилизуют. О том, как психологи повлияют на самовольное оставление части (СОЧ) и почему вредна "бусификация", нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу рассказал в эфире "Новости. Live".

Мобилизация и ТЦК — Мазурашу о "бусификации" см. с 9:27

Мазурашу высказал мнение по улучшению процесса мобилизации, который, среди прочего, уменьшит СОЧ. Он рассмотрел три аспекта: принудительную доставку в военкомат, отсутствие психологической экспертизы, проблемы с командирами. Политик раскритиковал "бусификацию", которая нанесла ущерб процессу мобилизации. По его словам, если бы люди добровольно приходили и знали бы, что их "не заломают", призыв шел бы лучше. Кроме того, иногда в ТЦК не учитывают, есть ли бронь, или пригодность: мобилизуют всех, кто пришел, добавил нардеп.

"Граждане спокойно бы приходили сами в ТЦК, если бы они знали, что там не заламывают, закрывают, забирают телефоны и в один конец", — прозвучало в эфире.

Далее политик сказал, в ТЦК с людьми должны работать психологи. Со специалистами будут общаться и те, кого в военкомат доставили принудительно, и те, кто пришел сам по повестке. Психолог после беседы должен писать заключение о возможности мобилизовать человека, пояснил Мазурашу. Если гражданин готов, то его отправляют в учебный центр, где работают другие психологи. Если же мобилизовать того, кто не готов, то это гарантия, что потом будет побег из части, а также "сдача в плен, не выполнение приказов, дезертирство и тому подобное", уверен нардеп.

"Психолог должен, по моему убеждению, дать заключение, этот человек потенциально способен воевать или служить, выполнять другие задачи, или нет. И это должно быть ключевым в принятии решения", — сказал он.

Еще одна проблема — командиры, отметил Мазурашу. По словам нардепа, люди должны видеть, что в армии ценят и берегут военнослужащих, и тогда победят страх и пойдут в ВСУ.

"Тогда значительно будет больше людей, которые колеблются, но переходят эту грань страха и идут служить, защищать отечество", — заявил нардеп.

Мобилизация и ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал о законопроекте №12442 по мобилизации и ТЦК, который 25 нардепов подали в Верховную Раду. Нардепы предлагают усилить уголовную ответственность за нарушения, которые допускают работники терцентров и военно-медицинских комиссий. Возможное наказание, если законопроект примут — от восьми до восьми лет тюрьмы.

Напоминаем, 30 января нардеп Мазурашу высказался об отношении Генштаба ВСУ к идее наказания для военкоматов. Между тем 4 февраля в медиа написали о приказе главкома Александра Сырского, в котором говорится о переводе 50 тыс. военных из-за недостатка сил на фронте.