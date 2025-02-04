В Сухопутные войска переведут 50 тысяч военнослужащих: СМИ назвали причину

Целью такого большого перевода является начало первой за 3 года полномасштабной войны ротации.

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Около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск по приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сирского будут переведены в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ.

"Речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих. Это 20% всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте, если полагаться на цифры NYT", — говорится в сообщении.

Целью такого большого перевода является начало первой за 3 года полномасштабной войны ротации.

"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", — сообщил изданию собеседник из Генерального штаба ВСУ.

Он отметил, что механизмы ротации не связаны с возможными переговорами или заморозкой линии фронта.

Напомним, что 16 января сообщалось, что в Воздушных силах создана специальная комиссия, которая изучает состояние дел по переводу их военнослужащих в другие роды и виды ВСУ.

Ранее сообщалось якобы о переводе медиков и авиатехников в пехоту по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.