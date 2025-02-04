До Сухопутних військ переведуть 50 тисяч військовослужбовців: ЗМІ назвали причину

Метою такого великого переведення є початок першої за 3 роки повномасштабної війни ротації.

Related video

Близько 50 тисяч військовослужбовців усіх родів і видів військ за наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського будуть переведені у Сухопутні війська для поповнення бойових бригад. Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела у Генштабі ЗСУ.

"Йдеться про переведення приблизно 50 тисяч військовослужбовців. Це 20% всіх українських військових, які нині перебувають безпосередньо на фронті, якщо покладатися на цифри NYT", — йдеться в повідомленні.

Метою такого великого переведення є початок першої за 3 роки повномасштабної війни ротації.

"Нам потрібно це зробити, щоб запустити механізм ротацій. Того ресурсу, який зараз вчиться у навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій", – повідомив виданню співрозмовник з Генерального штабу ЗСУ.

Він зауважив, що механізми ротації не пов'язані із можливими переговорами чи заморозкою лінії фронту.

Нагадаємо, що 16 січня повідомлялося, що в Повітряних силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення їхніх військовослужбовців в інші роди та види ЗСУ.

Раніше повідомлялося нібито про переведення медиків та авіатехніків у піхоту за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.