"Бусифікація" і страх ТЦК: Мазурашу про мобілізацію, СЗЧ та психологів у військкоматах (відео)

Через "бусифікацію" в армію потрапляють громадяни, не готові до війська, які потім ідуть в СЗЧ і здаються в полон, вважає нардеп Георгій Мазурашу. Політик розповів, яка мала б бути роль психологів у процесі призову.

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Українці, які потрапили в терцентри комплектування (ТЦК), не повинні боятись, що у них тут же відберуть телефон та відправлять у навчальну частину. Натомість з ними має попрацювати психолог. Психолог встановить, чи готова людина до війська і, якщо готова, її мобілізують. Про те, як психологи вплинуть на самовільне залишення частини (СЗЧ) та чому шкідлива "бусифікація", нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу розповів в ефірі "Новини. Live".

Мобілізація і ТЦК - Мазурашу про "бусифікацію" див. з 9:27

Мазурашу висловив думку щодо покращення процесу мобілізації, який, серед іншого, зменшить СЗЧ. Він розглянув три аспекти: примусову доставку у військкомат, відсутність психологічної експертизи, проблеми з командирами. Політик розкритикував "бусифікацію", яка завдала шкоди процесу мобілізації. З його слів, якби люди добровільно приходили і знали б, що їх "не заламають", про призов ішов би краще. Крім того, подекуди у ТЦК не зважають, чи є бронь, чи придатність: мобілізують усіх, хто прийшов, додав нардеп.

"Громадяни спокійно б приходили самі в ТЦК, якби вони знали, що там не заламують, закривають, забирають телефони і в один кінець", — пролунало в ефірі.

Далі політик сказав, у ТЦК з людьми мають працювати психологи. З фахівцями будуть спілкуватись і ті, кого у військкомат доставили примусово, і ті, хто прийшов сам по повістці. Психолог після бесіди мав би писати висновок про можливість мобілізувати людину, пояснив Мазурашу. Якщо громадянин готовий, то його відправляють у навчальний центр, де працюють інші психологи. Якщо ж мобілізувати того, хто не готовий, то це гарантія, що потім буде втеча з частини, а також "здача в полон, не виконання наказів, дезертирство і тому подібне", впевнений нардеп.

"Психолог має, на моє переконання, дати висновок, чи ця людина потенційно спроможна воювати або служити, виконувати інші завдання, чи ні. І це має бути ключовим прийняття рішення", — сказав він.

Ще одна проблема — командири, зауважив Мазурашу. Зі слів нардепа, люди повинні бачити, що в армії цінують та бережуть військовослужбовців, і тоді переможуть страх та підуть в ЗСУ.

"Тоді значно буде більше людей, які вагаються, але переходять цю межу страху і йдуть служити, захищати вітчизну", — заявив нардеп.

Мобілізація і ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про законопроєкт №12442 щодо мобілізації і ТЦК, який 25 нардепів подали до Верховної Ради. Нардепи пропонують посилити кримінальну відповідальність за порушення, які допускають працівники терцентрів та військово-медичних комісій. Можливе покарання, якщо законопроєкт приймуть — від тьох до восьми років в'язниці.

Нагадуємо, 30 січня нардеп Мазурашу висловився щодо ставлення Генштабу ЗСУ до ідеї покарання для військкомів. Тим часом 4 лютого у медіа написали про наказ головкома Олександра Сирського, у якому ідеться про переведення 50 тис. військових через нестачу сил на фронті.