Посилення відповідальності ТЦК: за які порушення каратимуть, — Веніславський (відео)

Порушення, які допускають працівники терцентрів комплектування, не є масовими, заявив народний депутат Федір Веніславський. Політик назвав два злочини військкомів, за які каратимуть незабаром.

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Народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу 6 лютого розповів про питання мобілізації, які будуть розглянуті на 13 сесії Верховної Ради 9 скликання. Нардепи, серед іншого, спробують розв'язати проблему порушень прав людини працівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військово-лікарських комісій (ВЛК). Політик пояснив, що на ці порушення реагують і у Верховній Раді, і в Офісі генерального прокурора, і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ). Коментар Веніславського щодо законопроєкту про порушення ТЦК пролунав в Media Center Ukraine.

Порушення ТЦК - Веніславський про законопроєкт №12442

Веніславський пояснив, що різні урядові інституції вирішили відреагувати на порушення, які інколи допускаються терцентрами комплектування. З його слів, такі порушення — це "дисидентські випадки". У зв'язку з цим на розгляд 13 сесії надійшов законопроєкт, який посилює відповідальність за них. Нардеп озвучив два приклади злочину, за які каратимуть серйозніше:

за неправдивий висновок про стан здоров'я;

за визнання людини придатною, якщо вона непридатна.

Також політик заявив, що "дисидентські випадки" не були масовими.

"Ці порушення не є масовими, але вони мають місце, і через суспільний резонанс, про них знають всі", — заявив Веніславський.

Покарання ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про деталі законопроєкту №12442, який збільшить відповідальність працівників ТЦК та ВЛК за порушення під час мобілізації. Народні депутати планують внести нову статтю в Кримінальний кодекс. У статті вказано, що порушників відправлять у в'язницю на термін до восьми років. У проєкті вказано, що каратимуть за призов людини, яку не мали б мобілізувати, і за виключення з обліку тих, хто має бути в реєстрі військовозобов'язаних. Крім того, будуть стежити за статками працівників військкоматів те медкомісій: за перевищення вартості майна над доходами на 100 тис. грн — також тюрма на вісім років.

Народний депутат Георгій Мазурашу пояснив, що пропозиції законопроєкту не поширюють на випадки "бусифікації". Він заявив, що готує правки, які можуть закрити цю проблему. Крім того, політик наголосив, що ідею про відповідальність ТЦК підтримують у Генштабі ЗСУ. Про це свідчить візит начальника штабу генерала Баргилевича на сідання комісії, яка розглядала питання.

Нагадуємо, 6 січня речник ОК "Захід" відреагував на вибухи біля терцентрів комплектування в Рівному та Кам'янці-Подільському і заявив, що негатив у бік ТЦК — це дії ворогів.