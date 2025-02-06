Впливають росіяни: в ОК "Захід" відреагували на вибухи біля ТЦК (відео)

Українців налаштовували проти військових ще з 2014 року, коли почалась антитерористична операція, заявив представник ОК "Захід" Олег Домбровський.

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Російські спецслужби впливають на українське суспільство, яке почало негативно ставитись до терцентрів комплектування (ТЦК). Певні негативні явища дійсно є, і щодо кожного військові проводять розслідування. Розслідування показує, що причиною цих конфліктів є поведінка громадян. Про вибухи біля ТЦК Рівного та Кам'янця-Подільського та про користь терцентрів у ефірі "Радіо Свобода" розповів речник ОК "Захід" ЗСУ Олег Домбровський.

Напади на ТЦК - Домбровський про військкомати та громадян

Напади на ТЦК — реакція ОК "Захід"

Речник ОК "Захід" відповів на питання про "негатив суспільства" проти ТЦК. Представник командування пояснив, що "негатив суспільства" — це теза російських спецслужб, яка поширюється серед українців. Насправді військкоми не є ворогом для людей, сказав він. Крім того, вони виконують важливу функцію — допомагають військовим, родинам військових, ветеранам.

"Мова не йде про негатив суспільства проти ТЦК. Якраз йде нав'язування думки суспільству нашим ворогом, що ТЦК — це структура, яка працює проти громадян. Ні, це не так", — наголосив Домбровський.

Зі слів речника ОК "Захід", росіяни налаштовують українців проти військових ще з 2014 року, з початку гібридної війни та АТО. Головна мета ворога — "повалення стійкості до спротиву".

Домбровський також визнав, що у медіа та соцмережах поширюють повідомлення про конфлікти людей з ТЦК. Він заявив, що на такі конфлікти швидко реагують, проводять відповідне розслідування. З його слів, у більшості випадків з'ясовується, що відповідальні за ці конфлікти — громадяни, які відмовляються виконувати обов'язок перед державою. Наприклад, люди зволікають з оформленням бронювання, говорячи, що "не мали на це часу або з інших причин". Тоді як ТЦК працюють у форматі 24/7, запевнив представник ОК "Захід".

"Причиною таких "негативних ефектів" є саме невиконання громадянами своїх прав і обов'язків до військового обліку, оновлення своїх військово-облікових даних", — сказав він

Вибухи біля ТЦК — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про два напади на ТЦК, які відбулись 1-5 лютого. 1 лютого пролунав вибух біля військкомату у Рівного. Згідно з даними правоохоронців, загинула одна людина, поранено — шестеро. 5 лютого — вибух у Кам'янці-Подільському Хмельницької області, також один загиблий і до десятка поранених. У обох випадках загиблі — особи, які несли вибухівку, розповіли у Генштабі ЗСУ.

Нагадуємо, 6 лютого мер Кам'янця-Подільського розповів про стан поранених після вибуху в ТЦК. Тим часом затримали та проводять розслідування щодо убивства військкома в Пирятині Полтавської області.