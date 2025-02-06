Влияют россияне: в ОК "Запад" отреагировали на взрывы возле ТЦК (видео)

Украинцев настраивали против военных еще с 2014 года, когда началась антитеррористическая операция, заявил представитель ОК "Запад" Олег Домбровский.

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Российские спецслужбы влияют на украинское общество, которое начало негативно относиться к терцентрам комплектования (ТЦК). Определенные негативные явления действительно есть, и по каждому военные проводят расследование. Расследование показывает, что причиной этих конфликтов является поведение граждан. О взрывах возле ТЦК Ривне и Каменца-Подольского и о пользе терцентров в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель ОК "Запад" ВСУ Олег Домбровский.

Нападения на ТЦК — Домбровский о военкоматах и гражданах

Нападения на ТЦК — реакция ОК "Запад"

Спикер ОК "Запад" ответил на вопрос о "негативе общества" против ТЦК. Представитель командования объяснил, что "негатив общества" — это тезис российских спецслужб, который распространяется среди украинцев. На самом деле военкомы не являются врагом для людей, сказал он. Кроме того, структура выполняет важную функцию — помогает военным, семьям военных, ветеранам.

"Речь не идет о негативе общества против ТЦК. Как раз идет навязывание мысли обществу нашим врагом, что ТЦК — это структура, которая работает против граждан. Нет, это не так", — подчеркнул Домбровский.

По словам представителя ОК "Запад", россияне настраивают украинцев против военных еще с 2014 года, с начала гибридной войны и АТО. Главная цель врага — "свержение устойчивости к сопротивлению".

Домбровский также признал, что в медиа и соцсетях распространяют сообщения о конфликтах людей с ТЦК. Он заявил, что на такие конфликты быстро реагируют, проводят соответствующее расследование. По его словам, в большинстве случаев выясняется, что ответственные за эти конфликты — граждане, которые отказываются выполнять обязанность перед государством. Например, люди затягивают с оформлением бронирования, говоря, что "не имели на это времени или по другим причинам". Тогда как ТЦК работают в формате 24/7, заверил представитель ОК "Запад".

"Причиной таких "негативных эффектов" является именно невыполнение гражданами своих прав и обязанностей к воинскому учету, обновление своих военно-учетных данных", — сказал он

Взрывы возле ТЦК — что известно

Отметим, Фокус писал о двух нападениях на ТЦК, которые произошли 1-5 февраля. 1 февраля прогремел взрыв возле военкомата в Ровно. Согласно данным правоохранителей, погиб один человек, ранены — шестеро. 5 февраля — взрыв в Каменце-Подольском Хмельницкой области, также один погибший и до десятка раненых. В обоих случаях погибшие — лица, которые несли взрывчатку, рассказали в Генштабе ВСУ.

Напоминаем, 6 февраля мэр Каменца-Подольского рассказал о состоянии раненых после взрыва в ТЦК. Тем временем задержали и проводят расследование по убийству военкома в Пирятине Полтавской области.