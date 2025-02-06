Взрыв в здании ТЦК в Каменец-Подольском: стало известно о состоянии пострадавших

Раненые прооперированы. Они имеют осколочные ранения и серьезные травмы, из-за чего находятся в реанимации и травматологии.

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Трое раненых в результате взрыва в здании ТЦК в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области находятся в больнице. Об этом сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко.

По его словам, двое мужчин и женщина находятся под наблюдением медиков.

Врач, который получил ранения, находится в состоянии средней тяжести, его состояние медики оценивают как стабильное. Мужчину прооперировали и удалили гематому и хирургическим вмешательством устранили перелом черепа. Сейчас он находится в реанимации.

Также в тяжелом состоянии в реанимации находится раненая женщина. Ее состояние стабилизировали.

Прооперировали военного, который получил осколочные ранения в результате взрыва. Обломки удалены. Его состояние средней тяжести, стабильное Мужчина находится в отделении травматологии.

"Врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации пострадавших", — отметил городской голова.

Взрыва в здании ТЦК в Каменце-Подольском

5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека ранены.

По информации народного депутата Софии Федины, взрыв произошел из-за того, что неизвестный бросил гранату. По ее мнению, исполнителей, скорее всего, "вербует Москва".

По информации главы Нацполиции Ивана Выговского, человек подошел к ТЦК с сумкой в руках и попросил ее передать. Именно в этот момент произошел взрыв.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что российские спецслужбы начали активно использовать чувствительную для украинцев социальную тему с ТЦК и привлекать к терактам молодежь. Там предупредили, что исполнители обещанных за это денег не получат и могут потерять жизнь.