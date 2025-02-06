Вибух в будівлі ТЦК в Кам'янець-Подільському: стало відомо про стан постраждалих

Поранені прооперовані. Вони мають уламкові поранення і серйозні травми, через що перебувають у реанімації та травматології.

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Троє поранених внаслідок вибуху в будівлі ТЦК в місті Кам'янець-Подільський на Хмельниччині перебувають у лікарні. Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

За його словами, двоє чоловіків і жінка перебувають під наглядом медиків.

Лікар, який отримав поранення, перебуває у стані середньої тяжкості, його стан медики оцінюють як стабільний. Чоловіка прооперували і видалили гематому та хірургічним втручанням усунули перелом черепа. Зараз він перебуває в реанімації.

Також у важкому стані у реанімації перебуває поранена жінка. Її стан стабілізували.

Прооперували військового, який отримав уламкові поранення внаслідок вибуху. Уламки видалено. Його стан середньої тяжкості, стабільний Чоловік перебуває у відділенні травматології.

"Лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих", — зазначив міський голова.

Вибуху в будівлі ТЦК в Кам'янці-Подільському

5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені.

За інформацією народної депутатки Софії Федини, вибух стався через те, що невідомий кинув гранату. На її думку, виконавців, найімовірніше, "вербує Москва".

За інформацією глави Нацполіції Івана Вигівського, особа підійшла до ТЦК із сумкою в руках та попросила її передати. Саме в цей момент стався вибух.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що російські спецслужби почали активно використовувати чутливу для українців соціальну тему з ТЦК і залучати до терактів молодь. Там попередили, що виконавці обіцяних за це грошей не отримають і можуть втратити життя.