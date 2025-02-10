"Здібний на подвиги": чому лаборант Більченко вистрибнув з авто і які має травми, — ЗМІ (відео)

На тілі Степана Більченка не було травм, характерних для ДТП, заявив лікар екстреної медичної допомоги. Батько бачив подряпані руки, інших ран не помітив.

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Лаборант Львівського національного університету (ЛНУ) Степан Більченко планував втекти після того, як потрапив до територіального центру комплектування (ТЦК). Батько Степана визнав, що син здатен на таке "геройство". У розмові з журналістами він описав стан сина та здивувався, чому люди, які сиділи в автомобілі, не зупинились і не допомогли. Про деталі інциденту зі Степаном Більченком розповіли на порталі "Суспільне".

Степан Більченко - коментар батька див. з 2:20

Журналісти поспілкувались з кількома людьми, причетними до інциденту з лаборантом зі Львова. Серед них — з батьком, Борисом Більченком. Він повідомив, що син дійсно хотів втекти. З його слів, Степан має певні риси характеру і здатен на особливі вчинки. З іншого боку, батько не розуміє, чому інші люди в автомобілі, з якого вистрибнув син, не зупинились і не надали йому першу допомогу.

"Втекти він планував, хотів. З машини вистрибнути — могло бути. Він трохи такий герой, на такі "подвиги" здібний", — чути голос Бориса Більченка на відео "Суспільного".

Степан Більченко — деталі

Батько описав події, які передували інциденту. З його слів, сина дійсно затримали працівники військкомату. При цьому він не знає, чи був примус та насильство. Потім події розгортались "дуже швидко". Вже на другий день Степана чомусь повезли до Моршина, за 70 км від Львова. Причина поїздки йому не відома. Під час поїздки почалась комендантська година, а машина з невідомих причин чомусь звернула на Житомир (за 350 км від Моршина та Львова).

Також Борис Більченко описав стан сина в лікарні. Батько розповів журналістам, що бачив подряпини на руках, а на грудях поранень не було. Втім, роздивитись спину чоловік не зміг.

"На руках може якісь подряпинки були, але явних забоїв не було", — сказав чоловік.

Додамо, що на відео також є коментар директора центру екстреної медичної допомоги Віктора Гриньова. З його слів, у потерпілого, Степана Більченка, не було травм рук, ніг, живота, грудної клітини. Такий стан, на його думку, "не характерний, коли збила машина". Натомість була важка черепно-мозкова травма потилиці і потерпілий не пам'ятав, що з ним сталось. Журналісти також процитували представницю 199 навчального центру ДШВ Ганну Гаврилюк. З її слів, усі травми — через необережність Степана, а інших причин немає.

Що сталось з лаборантом Степаном Більченком

Зазначимо, Фокус писав про інцидент зі Степаном Більченком, який розгортався 8-9 лютого. У соцмережах з'явились фотографії травмованого, а його друг Владислав Коновалов пояснив, що чоловіка "викрали" військкоми та побили. Згодом з'явились коментарі Львівського ТЦК, навчального закладу, навчального центру та поліції. З'ясувалось, що потерплий — лаборант на кафедрі університету, не був зареєстрований в ТЦК, проходив альтернативну службу і, ймовірно, "сам вистрибнув" з авто.

Нагадуємо, у Верховній Раді планують карати військкомів за мобілізацію людину, яка не мала б опинитись у війську.