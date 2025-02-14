Обратился в ТЦК за отсрочкой: в Украине мобилизовали студента дневной формы обучения

В ТЦК утверждают, что военнообязанный подал заявление на оформление отсрочки уже после того, как был издан приказ о его призыве на военную службу.

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Во время мобилизации в Украине студенты дневной формы обучения могут оформить отсрочку от призыва на военную службу. Студента "Подольского государственного университета", который хотел воспользоваться этим правом, территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил на службу в воинскую часть. Об этом говорится в решении Хмельницкого окружного административного суда от 11 февраля 2025 года.

Истец рассказал, что с 28 ноября 2022 года учится в "Подольском государственном университете" в Каменце-Подольском на дневной форме. 24 сентября 2024 года он решил воспользоваться своим правом на отсрочку и обратился для ее оформления к председателю комиссии терцентра. Заявление зарегистрировали в канцелярии, однако в тот же день студента мобилизовали на военную службу и издали приказ о его отправке в воинскую часть, говорится в решении суда.

Представитель ТЦК сообщил в суде, что студент подал заявление на оформление отсрочки уже после призыва. Кроме того, по словам сотрудников терцентра, заявление не соответствовало утвержденному образцу, и военнообязанный не приложил к нему заверенную в установленном порядке копию военно-учетного документа.

ТЦК мобилизовал студента: что решил суд

В решении суда отмечается, что ТЦК не предоставили доказательств того, что заявление об оформлении отсрочки было написано после издания приказа о призыве. К тому же соискатели образования на дневной форме обучения в любом случае призыву на военную службу не подлежат, поэтому время написания заявления значения не имело.

Рассмотрев дело, суд признал противоправным и отменил приказ о призыве студента и направлении его в воинскую часть.

Напомним, 13 февраля Фокус писал со ссылкой на решение Ровенского окружного административного суда, что в Украине мобилизовали забронированного работника.

11 февраля СМИ сообщали, что Львовский военкомат задержал волонтера из Чернигова Дмитрия Тимошенко. Во Львовском областном ТЦК сказали, что волонтер находился в розыске.