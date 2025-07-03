Вступна кампанія 2025: що треба знати майбутнім студентам

В Україні продовжується вступна кампанія. З 1 липня розпочався новий етап для вступників після 11 класу та тих, хто має диплом кваліфікованого робітника.

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З 1 липня в Україні розпочався новий етап вступної кампанії 2025. Саме у липні всім вступникам обов’язково необхідно зареєструвати електронний кабінет, адже без нього неможливо подати заяву до закладів вищої освіти або коледжів, пише Міністерство освіти та науки України.

Ключові дати липневого етапу вступної кампанії 2025

3 липня — початок подання заяв задля участі у творчих конкурсах.

До 10 липня — подача заяв на творчі конкурси для тих, хто претендує на бюджет.

8−19 липня — період проведення творчих конкурсів для всіх, хто претендує на бюджет.

До 1 серпня — період проведення творчих конкурсів для тих, хто вступає на контракт.

Як зареєструвати електронний кабінет вступника 2025

Зайдіть на сайт ЄДЕБО та зареєструйтеся натискаючи Електронний кабінет вступника.

Внесіть дані: електронну пошту, дані атестата, номер і PIN-код сертифіката НМТ або листка ЄВІ / ЄФВВ, якщо не маєте сертифікатів, додайте дані паспорта або РНОКПП (ІПН).

Активуйте свій електронний кабінет за допомогою електронної пошти протягом п’ятнадцяти хвилин.

Уже в електронному кабінеті треба буде додати контактні номери та завантажити власне фото (розмір до 1 Мб, не "селфі", адже заклади можуть його використовувати для замовлення студентського квитка). Якщо потрібно, також зазначте дані інших сертифікатів НМТ (ЄВІ) або документів про освіту: наприклад, ви реєструвалися за документом про повну загальну середню освіту, а маєте також диплом молодшого спеціаліста, ці документи можна використовувати як різні основи вступу.

В МОН зазначають, що 2025 року в електронний кабінет завантажується лише фото, завантаження будь-яких інших файлів не передбачено.

Поради МОН на період липневого етапу вступної кампанії 2025

Збережіть перелік галузей і спеціальностей з кодами, ця інформація знадобиться під час подання заяв.

Обов’язково перевірте офіційну інформацію про заклади, які вас цікавлять. Вони повинні мати ліцензію, а програми навчання акредитацію.

Всім, хто має пільги необхідно звернутися до ЗВО завчасно, до подання першої заяви, для внесення інформації в ЄДЕБО. Вступники, які мають пільги (сироти, ВПО, з ТОТ, ветерани) мають право на квоти та зарахування на бюджет. Громадяни інших країн — можуть вступати за окремими умовами. А особи з інвалідністю мають право на адаптацію умов вступу.

Держава надає разовий грант на часткову оплату навчання. Важливо враховувати, що при відмові від бюджетного місця грант неможливо отримати повторно.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як українці можуть повернути кошти, витрачені на навчання.

А уряд України планує нові обмеження для студентів старше 25 років. Профільний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань освіти розглянув законопроєкт Кабміну, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації.