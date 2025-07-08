Бюджет або контракт: який мінімальний конкурсний бал НМТ для вступу у 2025 році

Міністерство освіти України затвердило Порядок прийому для вступу у 2025 році, у якому встановлено мінімальний конкурсний бал для різних груп спеціальностей. Для дев'яти спеціальностей мінімальний конкурсний бал більший, ніж в інших, і дорівнює 150. Водночас заклади вищої освіти мають право підвищити цю планку.

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Під час вступу 2025 абітурієнти повинні врахувати мінімальний конкурсний бал, який визначає, чи мають вони право подати заяву на навчання на бюджеті чи контракті, пояснили на порталі "Освіта.ua". Відповідно до правил прийому, затверджених Міносвіти, якщо бал нижчий мінімального, то заяву не приймуть. Є два пороги — 130 балів та 150 балів, ідеться у статті.

На освітньому порталі посилаються на документ, затверджений міністерством у січні 2025 року. У документі вказано правила розрахунку конкурсного балу для громадян, які вступають. Його визначають на основі результатів національного мультипредметного тесту (НМТ). Залежно від спеціальності, результат за кожен з чотирьох предметів множиться на ваговий коефіцієнт. Отримане число показує, чи зможе абітурієнт подати заяву на ту чи іншу спеціальність. Згідно з порядком прийому, якщо конкурсний бал менший за мінімальний, то заява не приймається.

Вступ 2025 — який рівень мінімального конкурсного балу

Міністерство встановило два пороги для мінімального конкурсного бала, розповіли на порталі.

150 балів — для вступу на дев'ять спеціальностей: "Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", "Фармація". Вказаний поріг — для вступу і на бюджет, і на контракт;

130 балів — для вступу або переведення на решту спеціальностей на бюджетну форму навчання (на кошти держави або регіональні). Окрема зауважується, що цей поріг не враховується для вступників за особливими умовами (діти загиблих та зниклих безвісти тощо) та деяких інших абітурієнтів, для яких мінімальні бали для вступу — 125.

Водночас на порталі уточнили, що заклади освіти у власних правила прийому можуть встановити інші значення мінімального конкурсного балу. Втім, це значення не може бути нижчим за поріг, вказаний міністерством.

Конкурсний бал для вступу 2025 розраховується на основі балів НМТ, помножених на відповідні вагові коефіцієнти, пояснюється у правилах прийому, затверджених урядом. Вагові коефіцієнти різні для різних спеціальностей і враховують важливість того чи іншого предмета для здобуття професії. Наприклад, для спеціальності у галузі інформаційних технологій більшу вагу має математика (коефіцієнт 0,5) та фізика (0,4), а для інших — комбінація математики та хімії, свідчить таблиця, розміщена на "Освіта.ua".

Вступ 2025 - вагові коефієнти для конкурсного бала Фото: Скриншот

Зазначимо, у червні Фокус писав про порогові бали НМТ під час вступу у 2025 році. Зокрема, для української мови — це мінімум сім балів з 30, для математики — п'ять з 22, для історії — вісім з 30.

Нагадуємо, Міністерство освіти розповіло про основні питання вступу 2025, про який повинні знати абітурієнти.