Вступ 2025: який прохідний бал НМТ потрібен для зарахування на бюджет

Наразі ще не оголосили, який прохідний бал потрібно мати, щоб вступити на бюджетну форму навчання в університет. Проте абітурієнти можуть орієнтуватись на показники 2024 року, щоб приблизно зрозуміти свої шанси.

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У 2025 році випускники шкіл складають тест із чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України і четвертий на вибір. Для кожної дисципліни встановлений мінімальний поріг, який дає зрозуміти, чи іспит складений. Якщо учень не перетне той поріг хоча б з одного предмету, то не зможе вступити до університету, навіть якщо добре склав іспит з інших трьох предметів, пише УНІАН.

Щоб подолати поріг, потрібно отримати мінімум 100 балів із 200 з кожного предмету. Водночас для різних предметів діють різні вимоги. Наприклад, у блоці з української мови потрібно правильно відповісти хоча б на 7 запитань із 30, з математики — на 5 із 22, з історії — на 8 із 30, з іноземної мови — на 5 із 32.

Який бал НМТ потрібен для бюджету

Щоб навчатися за кошти держави, недостатньо пройти мінімальний поріг. Для популярних професій або найкращих університетів країни треба набрати щонайменше 160 балів з кожного предмету.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, у середньому для вступу на бюджет потрібно мати мінімум 130 конкурсних балів з 4 предметів. А ось на медичні та юридичні спеціальності треба набрати щонайменше 150 балів.

Зокрема, портал Освіта.UA повідомив, який прохідний бал НМТ вимагали від випускників для бюджетної форми різних університетів у 2024 році. Наприклад, майбутні студенти Київської школи економіки мають скласти тест на мінімум 188 конкурсних балів, що є найвищим показником в Україні.

У Києво-Могилянській академії та Київському національному університеті вимагають від 170 до 178 балів, у юридичних та медичних навчальних закладах — від 165 балів.

Найнижчі бали для бюджетної форми навчання потрібні в аграрних, педагогічних і гуманітарних вишах — від 135 до 150.

Нагадаємо, результати основної сесії НМТ-2025 повинні з'явитись в електронних кабінетах вступника до 4 липня.

Фокус також писав, що заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що через надмірне захоплення спеціальностями, які стосуються обліку, звітності, бухгалтерських розрахунків, можуть виникнути проблеми з пошуками роботи після випуску з університетів.