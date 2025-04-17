Національний мультипредметний тест 2025: місце і час тестування, предмети для вступу

Громадяни, які бажають вступити у вищі навчальні заклади на бакалаврат, повинні скласти національний мультипредметний тест-2025. Тест складається з чотирьох шкільних дисциплін, а дата та місце тестування незабаром з'являться у кабінеті вступника, ідеться у поясненні "Українського центру оцінювання якості освіти".

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Про деталі НМТ-2025 ідеться у статті на порталі УЦОЯО.

НМТ-2025 — що важливо знати

У центрі оцінювання пояснили, що НМТ-2025 складатимуть вступники на бакалаврат, а також охочі здобути магістерський рівень вищої освіти за медичною спеціальністю. Вступ-2025 відбуватиметься повністю у комп'ютерному форматі, щоб забезпечити рівність усіх учасників, наголосили організатори. Також вказується, що цього року у школах не проводитимуть Державну підсумкову атестацію, і тому результати тесту не рахуватимуть за ДПА.

НМТ-2025 охоплюватиме чотири предмети, з них три обов'язкові й один — на вибір.

Обов'язкові предмети для вступників:

українська мова;

математика;

історія України.

Вибірковий предмет для НМТ-2025 — одна з шести шкільних дисциплін:

українська література;

іноземна мова (на вибір — англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Комп'ютерне тестування на НМТ-2025 триватиме сумарно чотири години та відбуватиметься у два етапи:

перший етап триває 2 год. Виділяється 1 год на українську мову та стільки ж — на математику;

другий — також 2 год. 1 год — на історію України, 1 год — на предмет на вибір.

Між двома етапами — перерва тривалістю 20 хв, пояснили в центрі тестування.

Місце та час тестування

Реєстрація для проходження НМТ-2025 завершилась 3 квітня, вказано на порталі УЦОЯО. Наступне, що очікує вступників, — це інформація про місце та час тестування. Інформація надійде виключно через кабінет вступника, наголосили в центрі. Місце та час тестування почне з'являтись з 3 травня, вказано у наказі №1806 Міносвіти від 30 грудня 2024 року.

"Запрошення не надсилаються поштою. Перевірка цієї інформації — відповідальність кожного учасника", — ідеться у пояснення центру.

Коли проходитиме НМТ-2025? Національний мультипредметний тест 2025 складатиметься з 14 травня по 25 липня. Передбачається, що проведуть дві сесії:

основна — з 14 травня по 25 червня;

додаткова — з 14 по 25 липня.

Вступ 2025 — як рахуватимуть бали

Центр тестування пояснив, що відразу після виконання усіх завдань НМТ-2025 учасники побачать кількість набраних балів по кожному з чотирьох блоків. Після цього бали переводяться за шкалою 100-200 балів, яку затвердило Міністерство освіти та науки України. До 4 липня результати основної сесії НМТ-2025 повинні з'явитись в електронних кабінетах вступника, написав УЦОЯО.

НМТ-2025 - основне про національний мутипредметний тест Фото: Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

Окремо наголошується, що для вступу на певну спеціальність кожен предмет має свій коефіцієнт, який різниться залежно від університету. Щоб зрозуміти свої шанси на вступ та порахувати конкурсний бал, слід ознайомитись з Порядком прийому у 2025 році, які мають бути розміщені на сайті приймальних комісій, додав УЦОЯО.

Зазначимо, 25 лютого Фокус писав, які винагороди за кращі результати НМТ-2025 пропонують в різних регіонах України. Наприклад, село під Тернополем обіцяє 20 тис. грн кращому випускнику та вчителю, який його навчав. Тим часом у Тернополі за найвищі бали мають заплатити 16 тис. грн, а в Чернівцях — 30 тис. грн.

Нагадуємо, 29 січня Кабінет Міністрів видав постанову про освітній процес в Україні та про дати літніх канікул.