Єдиного графіку немає: коли почнуться весняні канікули в школах України

МОН рекомендує місцевим адміністраціям визначати терміни шкільних канікул самостійно, залежно від безпекової ситуації та відключень світла, тому на місцях дати можуть відрізнятися.

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Місцеві адміністрації можуть самостійно вирішувати, коли відпускати учнів на осінні, зимові та весняні канікули 2025 в Україні, тому дати в різних областях різняться. Поточний навчальний рік розпочався 2 вересня 2024 року та триватиме до 30 червня 2025-го згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 841, а терміни весняних канікул у школах визначатимуться залежно від обставин.

За постановою уряду, під час воєнного стану обласні та Київська міська військова адміністрація повинні спільно з засновниками закладів освіти організовувати навчальний рік, зважаючи на безпекову ситуацію, відключення світла та інші обставини. Єдина умова: всього за навчальний рік відпочинок у школярів не має тривати менше за 30 календарних днів, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

Орієнтовно весняні канікули в Україні проходитимуть з 24 по 30 березня, однак на місцях дати можуть змінюватися, пише Освіта-Інфо.

Весняні канікули у Києві

Столичним школам у Київській МВА рекомендували провести перший семестр з 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року. Навесні київські діти мають відпочивати з 24 до 29 березня. Крім того, додатковий тиждень відпочинку з 17 до 22 лютого рекомендують виділити для першокласників.

Весняні канікули 2025 у Львові

Львівська міська рада оприлюднила графіки для кожного навчального закладу. У більшості шкіл тижневий відпочинок розпочнеться з 25 березня, та в деяких — з 4, 18, 22 і 28 числа, а також додатково діти відпочиватимуть на Великдень.

Нагадаємо, 26 січня українська бібліотекарка Юлія Кузьміна, яка переїхала до США та почала працювати асистентом вихователя та вчителькою, розповіла про умови роботи та зарплати в американській школі.

16 січня Департамент із питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА видав наказ, яким рекомендував навчальним закладам перейти на дистанційне навчання через загрози ракетного удару.