Единого графика нет: когда начнутся весенние каникулы в школах Украины

МОН рекомендует местным администрациям определять сроки школьных каникул самостоятельно, в зависимости от ситуации с безопасностью и отключений света, поэтому на местах даты могут отличаться.

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Местные администрации могут самостоятельно решать, когда отпускать учеников на осенние, зимние и весенние каникулы 2025 в Украине, поэтому даты в разных областях отличаются. Текущий учебный год начался 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025-го согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 841, а сроки весенних каникул в школах будут определяться в зависимости от обстоятельств.

По постановлению правительства, во время военного положения областные и Киевская городская военная администрация должны совместно с учредителями учебных заведений организовывать учебный год, учитывая ситуацию с безопасностью, отключение света и другие обстоятельства. Единственное условие: всего за учебный год отдых у школьников не должен длиться менее 30 календарных дней, сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

Ориентировочно весенние каникулы в Украине будут проходить с 24 по 30 марта, однако на местах даты могут меняться, пишет Освита-Инфо.

Весенние каникулы в Киеве

Столичным школам в Киевской МВА рекомендовали провести первый семестр со 2 сентября по 21 декабря 2024 года, а второй — с 13 января по 30 мая 2025 года. Весной киевские дети должны отдыхать с 24 по 29 марта. Кроме того, дополнительную неделю отдыха с 17 по 22 февраля рекомендуют выделить для первоклассников.

Весенние каникулы 2025 во Львове

Львовский городской совет обнародовал графики для каждого учебного заведения. В большинстве школ недельный отдых начнется с 25 марта, и в некоторых — с 4, 18, 22 и 28 числа, а также дополнительно дети будут отдыхать на Пасху.

Напомним, 26 января украинский библиотекарь Юлия Кузьмина, которая переехала в США и начала работать ассистентом воспитателя и учительницей, рассказала об условиях работы и зарплате в американской школе.

16 января Департамент по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА издал приказ, которым рекомендовал учебным заведениям перейти на дистанционное обучение из-за угрозы ракетного удара.