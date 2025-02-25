20 тисяч за найкращий бал НМТ: в селі під Тернополем обіцяють рекордні суми за успіхи в навчанні

Винагороди за успіхи на НМТ та на олімпіадах отримуватимуть і школярі, і вчителі, запевняють у регіональній громаді в Тернопільській області. Розмір премій — від двох тисяч гривень.

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Школярі з Білобожницької громади Чортківського району Тернопільської області за найвищі бали на національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2025 році отримають 20 тисяч гривень. Такі ж кошти матиме вчитель, який виховав такого успішного учня. Про систему мотивування у сфері освіти розповіли на сторінці Facebook громади.

Допис з рекордними сумами за досягнення школярів та вчителів з'явився у мережі зранку 25 лютого. В останньому абзаці наводяться слова голови громади Віктора Шепети, який сказав, що гроші — це "символічна винагорода за старання та наполегливість". Найкращі учні отримуватимуть від 2 до 20 тис. грн за різні досягнення. Найбільша сума за максимальний бал на НМТ. Найменша — за третє місце на олімпіаді обласного рівня.

НМТ в Україні та олімпіади — деталі преміювання

Які винагороди обіцяють школярам Білобожницької громади, у якій живуть 10 тисяч людей за 50 км від Тернополя:

найвищі бали на ЗНО або НМТ — 20 тис. грн;

випускник з відзнакою за успіхи у навчанні — 5 тис. грн;

переможці обласних олімпіад — 2 тис. за третє місце, 3 тис. за друге місце, 4 тис. за перше місце;

переможці всеукраїнських олімпіад — 3 тис. за третє місце, 5 тис. за друге місце, 7 тис. за перше місце;

переможці на кількох рівнях олімпіад отримуватимуть гроші за кожну перемогу.

Крім того, буде винагорода вчителям:

за учня з найвищими балами ЗНО або НМТ — 20 тис. грн;

за перемоги учнів на олімпіадах — таку ж суму, як вихованець;

за призові місця на конкурсах фахової майстерності — по 5 тис. грн.

НМТ в Україні - винагороди на кращі результати тесту Фото: Скриншот

Як преміювали учнів за НМТ у 2024 році

У мережі можна відшукати нагороди для школярів, які отримали гарні результати на мультипредметному тесті у 2024 році. Крім того, їх можна порівняти з бюджетами громад, які видають гроші.

Премії за НМТ у 2024 році у трьох обласних центрах на заході України:

в Тернополі — за 200 балів 4 тис. грн, за 400 балів — 8 тис. грн, за 600 балів – 16 тис. грн. Річний бюджет Тернополя у 2024 році склав 3,4 млрд грн.

в Івано-Франківську — за 200 балів 5 тис. грн, за 400 балів — 10 тис. грн, за 600 балів – 15 тис. грн. При цьому річний бюджет обласного центру у 2024 році склав 4,4 млрд грн, розповіло "Суспільне";

в Чернівцях — за 200 балів 10 тис. грн, за 400 балів — 20 тис. грн, за 600 балів – 30 тис. грн. Річний бюджет обласного центру у 2024 році склав 4,5 млрд грн.

Тим часом у дописі Білобожницької громади наголошується, що кошти на премії та призи будуть виділятись на основі власного бюджету. У дописі не вказано, який розмір річного бюджету Білобожницької громади та яку частину заклали на винагороди. Також немає інформації про успішність школярів, які навчаються у даній громаді. При цьому премії за НМТ у 2025 році перевищать винагороди, які обіцяли в обласному центрі, в Тернополі, у 2024 році.

На сторінці голови Білобожницької громади Віктора Шепета немає інформації про винагороду школярам. Про премії у 20 тисяч нічого не написали на порталі та в соцмережах департаменту освіти Тернопільської облради. Також не відшукалось реакції Міністерства освіти та глави Міносвіти Оксена Лісового.

Зазначимо, у серпні видання "Дзеркало тижня" проаналізували результати мультипредметного тесту у 2024 році. З'ясувалось, що Тернопільська область входить у трійку регіонів, в яких тест склали на найвищий бал.

Нагадуємо, 6 грудня на порталі Ispyt розповіли, зі скількох частин складатиметься мультипредметний тест у 2025 році. Тим часом в Міносвіти повідомили, коли почнеться реєстрація на НМТ-2025 та нагадали, як вона відбувається.