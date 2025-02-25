20 тысяч за лучший балл НМТ: в селе под Тернополем обещают рекордные суммы за успехи в учебе

Вознаграждения за успехи на НМТ и на олимпиадах будут получать и школьники, и учителя, уверяют в региональной громаде в Тернопольской области. Размер премий — от двух тысяч гривен.

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Школьники из Белобожницкой громады Чертковского района Тернопольской области за самые высокие баллы на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году получат 20 тысяч гривен. Такие же средства получит учитель, воспитавший такого успешного ученика. О системе мотивирования в сфере образования рассказали на странице Facebook громады.

Сообщение с рекордными суммами за достижения школьников и учителей появилось в сети утром 25 февраля. В последнем абзаце приводятся слова главы громады Виктора Шепеты, который сказал, что деньги — это "символическое вознаграждение за старания и настойчивость". Лучшие ученики будут получать от 2 до 20 тыс. грн за различные достижения. Самая большая сумма за максимальный балл на НМТ. Наименьшая — за третье место на олимпиаде областного уровня.

НМТ в Украине и олимпиады — детали премирования

Какие вознаграждения обещают школьникам Белобожницкой общины, в которой живут 10 тысяч человек в 50 км от Тернополя:

самые высокие баллы на ВНО или НМТ — 20 тыс. грн;

выпускник с отличием за успехи в учебе — 5 тыс. грн;

победители областных олимпиад — 2 тыс. за третье место, 3 тыс. за второе место, 4 тыс. за первое место;

победители всеукраинских олимпиад — 3 тыс. за третье место, 5 тыс. за второе место, 7 тыс. за первое место;

победители на нескольких уровнях олимпиад будут получать деньги за каждую победу.

Кроме того, будет вознаграждение учителям:

за ученика с наивысшими баллами ВНО или НМТ — 20 тыс. грн;

за победы учеников на олимпиадах — такую же сумму, как воспитанники;

за призовые места на конкурсах профессионального мастерства — по 5 тыс. грн.

НМТ в Украине — вознаграждения на лучшие результаты теста Фото: Скриншот

Как премировали учеников за НМТ в 2024 году

В сети можно отыскать награды для школьников, которые получили хорошие результаты на мультипредметном тесте в 2024 году. Кроме того, их можно сравнить с бюджетами общин, которые выдают деньги.

Премии за НМТ в 2024 году в трех областных центрах на западе Украины:

в Тернополе — за 200 баллов 4 тыс. грн, за 400 баллов — 8 тыс. грн, за 600 баллов — 16 тыс. грн. Годовой бюджет Тернополя в 2024 году составил 3,4 млрд грн.

в Ивано-Франковске — за 200 баллов 5 тыс. грн, за 400 баллов — 10 тыс. грн, за 600 баллов — 15 тыс. грн. При этом годовой бюджет областного центра в 2024 году составил 4,4 млрд грн, рассказало "Суспільне";

в Черновцах — за 200 баллов 10 тыс. грн, за 400 баллов — 20 тыс. грн, за 600 баллов — 30 тыс. грн. Годовой бюджет областного центра в 2024 году составил 4,5 млрд грн.

Между тем в заметке Белобожницкой общины отмечается, что средства на премии и призы будут выделяться на основе собственного бюджета. В заметке не указано, какой размер годового бюджета Белобожницкой общины и какую часть заложили на вознаграждения. Также нет информации об успеваемости школьников, обучающихся в данной общине. При этом премии за НМТ в 2025 году превысят вознаграждения, которые обещали в областном центре, в Тернополе, в 2024 году.

На странице председателя Белобожницкой общины Виктора Шепета нет информации о вознаграждении школьникам. О премии в 20 тысяч ничего не написали на портале и в соцсетях департамента образования Тернопольского облсовета. Также не отыскалось реакции Министерства образования и главы Минобразования Оксена Лисового.

Отметим, в августе издание "Зеркало недели" проанализировали результаты мультипредметного теста в 2024 году. Выяснилось, что Тернопольская область входит в тройку регионов, в которых тест сдали на самый высокий балл.

Напоминаем, 6 декабря на портале Ispyt рассказали, из скольких частей будет состоять мультипредметный тест в 2025 году. Тем временем в Минобразования сообщили, когда начнется регистрация на НМТ-2025 и напомнили, как она происходит.