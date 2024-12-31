НМТ-2025: в Минобразования назвали даты регистрации

Для выпускников предусмотрено 2 периода регистрации — основной и дополнительный. Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.

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В Министерстве образования и науки Украины утвердили календарный план организации и проведения в 2025 году национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом сообщается на сайте Центре оценивания качества образования.

Отмечается, что тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий. Основные будут проходить в течение 14 мая — 25 июня; дополнительные — 14-25 июля.

Для выпускников предусмотрено 2 периода регистрации — основной и дополнительный. Основной этап регистрации для участия в основных сессиях УМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.

До 8 апреля зарегистрированные смогут внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором желают пройти НМТ) в персональных кабинетах.

В дополнительный период (9-14 мая) регистрация предусмотрена для тех, кто по уважительным причинам не смог этого сделать во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировался в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.

С 4 мая зарегистрированные участники смогут загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительных сессий смогут это сделать с 11 июля.

Напомним, что основная и дополнительная сессии НМТ в целом проходит с мая по июль в две сессии. Это дает возможность всем абитуриентам сдать НМТ, даже если они столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.