НМТ-2025: в Міносвіти назвали дати реєстрації

Для випускників передбачено 2 періоди реєстрації — основний та додатковий. Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.

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У Міністерстві освіти та науки України затвердили календарний план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляють на сайті Центрі оцінювання якості освіти.

Зазначається, що тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть протягом 14 травня – 25 червня; додаткові — 14–25 липня.

Для випускників передбачено 2 періоди реєстрації — основний та додатковий. Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.

До 8 квітня зареєстровані матимуть змогу внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому бажають пройти НМТ) в персональних кабінетах.

У додатковий період (9–14 травня) реєстрація передбачена для тих, хто з поважних причин не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

З 4 травня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня.

Нагадаємо, що основна та додаткова сесії НМТ загалом проходить з травня по липень у дві сесії. Це дає можливість всім абітурієнтам скласти НМТ, навіть якщо вони зіштовхнулися з непередбаченими обставинами.