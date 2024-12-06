НМТ-2025: які нововведення очікують на випускників та коли проходитиме тестування

Цього року депутати проголосували, що школярі, які бажають вступити у заклад вищої освіти, будуть здавати НМТ з чотирьох предметів. Причому три предмети є обов'язковими.

Влітку українські випускники знову складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ). Цього року в складанні іспиту очікуються деякі зміни. Про це пише Ispyt.

Що таке НМТ і для чого він потрібний?

Національний мультипредметний тест (НМТ) — це обов’язковий іспит для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Через повномасштабне російське вторгнення він замінив зовнішнє незалежне оцінювання. Цей формат введений як швидка й ефективна альтернатива для проведення вступних випробувань під час війни, забезпечуючи доступність і прозорість оцінювання.

НМТ дозволяє скласти кілька предметів в один день, що значно зменшує організаційне навантаження та дає змогу абітурієнтам зосередитися на ключових дисциплінах.

Формат тесту поєднує онлайн-технології та контроль у спеціально підготовлених пунктах тестування — це компроміс між гнучкістю й безпекою, який адаптовано до умов війни.

Основні зміни НМТ-2025. Що чекати цього року?

Структура НМТ:

НМТ складається з двох блоків по 120 хвилин кожен. Перший блок — це обов’язкові предмети: українська мова та математика. Другий блок включає історію України та предмет на вибір: хімію, фізику, біологію, географію, іноземні мови або українську літературу.

Обов'язковий вибір предмета:

Абітурієнти зможуть обрати предмет, який відповідає напрямку їхньої майбутньої спеціальності. Наприклад, для медичних факультетів важливими будуть результати з біології, а для гуманітарних — історія чи література.

Скільки етапів складання НМТ:

В основній сесії тестування триватиме з травня по червень, а додаткова сесія — в липні для тих, хто не зміг скласти тест через поважні причини. Цей підхід гарантує, що всі матимуть шанс здати НМТ, навіть у разі форс-мажорів.

НМТ-2025: з чого складається структура тесту

НМТ-2025 має компактний, але насичений формат. Він дозволяє перевірити знання українських випускників з кількох предметів в один день. Кожен учасник проходить два блоки по 120 хвилин із короткою 20-хвилинною перервою між ними. Такий підхід допомагає оптимізувати час і зменшує стрес від довготривалих екзаменаційних кампаній.

Тестування розбито на два великі блоки по 120 хв:

Учасник самостійно розподіляє час у межах кожного блоку. Це дозволяє приділити більше уваги завданням, які потребують більше зусиль. Наприклад, у блоці "Математика" можна зосередитися на розв’язанні складних задач із короткою відповіддю.

НМТ-2025 — які предмети даються на вибір

Цього року депутати підтримали проєкт закону №12053 , яким передбачено, що школярі, які бажають вступити у заклад вищої освіти, будуть здавати НМТ з чотирьох предметів. Три з них обов'язкові — це українська мова, математика та історія України.

НМТ складатиметься з чотирьох предметів:

Три обов’язкові: українська мова, математика та історія України.

Один предмет на вибір: українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна мова.

Випускникам радять обирати не лише за вподобаннями, а й з урахуванням спеціальності, на яку вони планують вступати. Учасник може обрати один із запропонованих предметів, який відповідає обраному напрямку спеціальності. Для вступу на медичні спеціальності важливими є біологія та хімія. Для технічних напрямків — математика та фізика. Для гуманітарних спеціальностей — українська література, історія України, або іноземна мова.

Для НМТ-2025 абітурієнти мають можливість обрати один із предметів на вибір для складання.

Серед доступних варіантів:

Біологія

Хімія

Фізика

Географія

Іноземні мови

Українська література

НМТ-2025. Українська мова

В тесті з української мови передбачено 30 завдань:

10 тестових із вибором однієї правильної відповіді (з 4 варіантів).

15 тестів із вибором відповіді з 5 варіантів.

5 завдань на встановлення відповідностей (логічні пари).

Максимальний бал — 45

Для 100 балів потрібно набрати 7 тестових балів.

Які теми охоплює?

Морфологію, синтаксис, орфографію та стилістику.

Детальніше про тест з української мови можна дізнатися тут.

Що важливо знати?

Власних висловлювань, що були з року в рік важливою складовою ЗНО в минулому, не буде — лише тестові питання, тож головне добре підготуватися до граматики та орфографії.

НМТ-2025 Математика

22 завдання

- 15 тестів із вибором однієї відповіді з 5 варіантів.

- 3 завдання на встановлення відповідностей.

- 4 завдання з короткою відповіддю (учасник сам записує результат).

Максимальний бал — 32

Для 100 балів потрібно набрати 5 тестових балів.

Рекомендація:

Використовуйте довідкові матеріали, які будуть доступні під час тесту, щоб швидко знайти потрібні формули. Під час підготовки не забудьте потренуватися на завданнях різної складності, щоб впевнено розподілити час.

НМТ-2025 Історія України

На випускників очікують 30 завдань з історії України:

20 тестових із вибором правильної відповіді.

4 завдання на встановлення відповідностей.

3 завдання на встановлення правильної послідовності.

3 завдання з вибором трьох відповідей із семи запропонованих.

Максимальний бал — 54

Для 100 балів необхідно отримати 8 тестових балів.

Які теми охоплює?

З 1 по 32 тему, з 1 млн. років тому до початку 21 ст + вступна 1 тема.

Детальніше про питання з історії можна проглянути тут.

Рекомендація:

Особливу увагу приділяйте ключовим подіям новітньої історії. Розуміння послідовності подій принесе вам додаткові бали.

Які теми охоплює?

Приблизні питання з історії України для НМТ-2025 можна проглянути тут.

НМТ-2025: дати складання та які етапи

Основна та додаткова сесії НМТ загалом проходить з травня по липень у дві сесії. Це дає можливість всім абітурієнтам скласти НМТ, навіть якщо вони зіштовхнулися з непередбаченими обставинами.

Основна сесія:

Проводитиметься з 14 травня до 25 червня. Це основний період складання тесту для більшості учасників. Учасник складає всі необхідні предмети протягом одного дня у вибраному пункті тестування.

Додаткова сесія:

Додаткова сесія призначена для тих випускників, які х тих, чи інших поважних причин не змогли склати тест в основній сесії. Вона відбудеться з 11 по 19 липня.

Причини складання додаткової сесії

Причини для участі у додатковій сесії можуть включати форс-мажорні обставини, як-от повітряна тривога, хвороба чи інші надзвичайні події. Для реєстрації на додаткову сесію потрібно подати відповідну заяву та підтвердити причину документально. Де зареєструватися

Реєстрація на НМТ-2025 і чи можна здати тест за кордоном

Реєстрація на проходження НМТ відбувається онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

В Україні складання тесту відбувається у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. Учасники повинні з'явитися в пункт тестування у визначений час та мати із собою необхідні документи. Під час повітряної тривоги тестування зупиняється, і всі йдуть до укриття, а після відбою повертаються і продовжують виконання тесту.

Учасники, які перебувають за кордоном, також матимуть змогу скласти НМТ в таких країнах, як Польща, Німеччина, Велика Британія, США та ще 24 інші країни, з якими уклав угоди Український центр оцінювання якості освіти .

Зараз Центр проводить переговори тривають із установами в Іспанії, Молдові та Нідерландах. Це означає, що перелік країн може бути розширений.

Під час реєстрації в електронному кабінеті випускник має вказати країну й місто, де ви плануєте складати тест. У запрошенні, яке з’явиться в кабінеті за 10 днів до тесту, буде зазначена точна адреса центру.

Нагадаємо, що 25 жовтня повідомлялося, що в Україні за 4 роки різко зменшилась кількість шкіл та учнів. Найбільше, приблизно на 20% — у сільській місцевості, і ця тенденція зберігатиметься, кажуть аналітики.