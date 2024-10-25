В Україні за 4 роки різко зменшилась кількість шкіл та учнів, — дослідження (інфографіка)

Аналітики підрахували, що в Україні стрімко скорочується кількість шкіл. Найбільше, приблизно на 20% — у сільській місцевості, і ця тенденція зберігатиметься.

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Загальна кількість державних, комунальних і приватних шкіл в Україні постійно зменшується через систематичне зменшення кількості учнів. Про це йдеться у матеріалі Education.ua.

"За останні 4 роки наша країна втратила п’яту частину своїх сільських шкіл. У містах ситуація теж тривожна, хоча й менш різка: кількість шкіл зменшилася на 5%", — йдеться у дослідженні.

Аналітики пояснили, що у 2020/2021 навчальному році в Україні працювали 14 815 шкіл, а у 2023/2024 році їх залишилося лише 12 701. Тобто за 4 роки шкіл стало менше на 14 %.

Кількість шкіл в Україні за роками

Найбільше скорочення спостерігається в сільських школах. Якщо у 2020/2021 навчальному році в селах було 9 293 заклади, то у 2023/2024 їх залишилося лише 7 439, що говорить про втрату майже 2 000 шкіл. За 4 роки кількість сільських шкіл скоротилася на 20%. У містах скорочення відбулося на 260 шкіл, або на 5%.

Закриття сільських та міських шкіл

Водночас, за словами директорки Новокаховського ліцею №3 Ірини Дубас, ця статистика може бути невірною, адже не враховує певні юридичні нюанси в умовах війни.

"Якщо будівля школи зруйнована або знаходиться під тимчасовою окупацією, але школа продовжує навчати учнів, то вона не вважається закритою. Школам з тимчасово окупованих територій наразі не потрібно проходити релокацію, тобто прив’язуватися до нової юридичної адреси на підконтрольній території", — зазначила Дубас.

Вона пояснила, що такі школи продовжують роботу дистанційно, а відтак вважаються відкритими.

Крім того, існують труднощі зі збором даних про школи, особливо на деокупованих територіях.

Кількість учнів у школах також скорочується

Основною причиною закриття шкіл, за словами експертів, є зменшення кількості учнів.

Наприклад, у 2024 році до шкіл пішло на 14% першокласників менше, ніж у 2023.

Зменшення кількості першокласників у школах

"Через зменшення кількості учнів як унаслідок демографічних проблем, так і через вимушену міграцію через війну родин з дітьми, багато шкіл залишаються без учнів. Це змушує засновників закривати малокомплектні школи, утримувати які стає фінансово важко для місцевих громад", — йдеться у матеріалі.

Автори статті також дали невтішний прогноз на майбутнє.

"Освітня реформа, яка спрямована на оптимізацію мережі шкіл, фактично призводить до закриття або злиття закладів, залишаючи чимало невеликих населених пунктів без шкіл, а дітей — без доступу до освіти поруч із домом.

Крім того, нововведення змусить школи призупинити роботу, якщо вони не зможуть організувати очне навчання та набрати дистанційні класи.

"На практиці це означає, що вже наступного навчального року шкіл стане ще менше", — наголошується у статті.

Нагадаємо, 11 жовтня Міністерство освіти та науки України підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.