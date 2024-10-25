В Украине за 4 года резко уменьшилось количество школ и учеников, — исследование (инфографика)

Аналитики подсчитали, что в Украине стремительно сокращается количество школ. Больше всего, примерно на 20% — в сельской местности, и эта тенденция будет сохраняться.

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Общее количество государственных, коммунальных и частных школ в Украине постоянно уменьшается из-за систематического уменьшения количества учеников. Об этом говорится в материале Education.ua.

"За последние 4 года наша страна потеряла пятую часть своих сельских школ. В городах ситуация тоже тревожная, хотя и менее резкая: количество школ уменьшилось на 5%", — говорится в исследовании.

Аналитики объяснили, что в 2020/2021 учебном году в Украине работали 14 815 школ, а в 2023/2024 году их осталось только 12 701. То есть за 4 года школ стало меньше на 14%.

Количество школ в Украине по годам

Наибольшее сокращение наблюдается в сельских школах. Если в 2020/2021 учебном году в селах было 9 293 заведения, то в 2023/2024 их осталось только 7 439, что говорит о потере почти 2 000 школ. За 4 года количество сельских школ сократилось на 20%. В городах сокращение произошло на 260 школ, или на 5%.

Закрытие сельских и городских школ

В то же время, по словам директора Новокаховского лицея №3 Ирины Дубас, эта статистика может быть неверной, ведь не учитывает определенные юридические нюансы в условиях войны.

"Если здание школы разрушено или находится под временной оккупацией, но школа продолжает обучать учеников, то она не считается закрытой. Школам с временно оккупированных территорий пока не нужно проходить релокацию, то есть привязываться к новому юридическому адресу на подконтрольной территории", — отметила Дубас.

Она пояснила, что такие школы продолжают работу дистанционно, а затем считаются открытыми.

Кроме того, существуют трудности со сбором данных о школах, особенно на деоккупированных территориях.

Количество учеников в школах также сокращается

Основной причиной закрытия школ, по словам экспертов, является уменьшение количества учеников.

Например, в 2024 году в школы пошло на 14% первоклассников меньше, чем в 2023.

Уменьшение количества первоклассников в школах

"Из-за уменьшения количества учеников как вследствие демографических проблем, так и из-за вынужденной миграции из-за войны семей с детьми, многие школы остаются без учеников. Это заставляет учредителей закрывать малокомплектные школы, содержать которые становится финансово трудно для местных общин", — говорится в материале.

Авторы статьи также дали неутешительный прогноз на будущее.

"Образовательная реформа, направленная на оптимизацию сети школ, фактически приводит к закрытию или слиянию заведений, оставляя немало небольших населенных пунктов без школ, а детей — без доступа к образованию рядом с домом.

Кроме того, нововведение заставит школы приостановить работу, если они не смогут организовать очное обучение и набрать дистанционные классы.

"На практике это означает, что уже в следующем учебном году школ станет еще меньше", — отмечается в статье.

Напомним, 11 октября Министерство образования и науки Украины поддержало запрет общаться на русском на переменах в школах.