НМТ-2025: какие нововведения ожидают выпускников и когда будет проходить тестирование

В этом году депутаты проголосовали, что школьники, желающие поступить в учреждение высшего образования, будут сдавать НМТ по четырем предметам. Причем три предмета являются обязательными.

Летом украинские выпускники снова будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). В этом году в сдаче экзамена ожидаются некоторые изменения. Об этом пишет Ispyt.

Что такое НМТ и для чего он нужен?

Национальный мультипредметный тест (НМТ) — это обязательный экзамен для поступления в учреждения высшего образования в Украине. Из-за полномасштабного российского вторжения он заменил внешнее независимое оценивание. Этот формат введен как быстрая и эффективная альтернатива для проведения вступительных испытаний во время войны, обеспечивая доступность и прозрачность оценивания.

НМТ позволяет сдать несколько предметов в один день, что значительно уменьшает организационную нагрузку и позволяет абитуриентам сосредоточиться на ключевых дисциплинах.

Формат теста сочетает онлайн-технологии и контроль в специально подготовленных пунктах тестирования — это компромисс между гибкостью и безопасностью, который адаптирован к условиям войны.

Основные изменения НМТ-2025. Что ждать в этом году?

Структура НМТ:

НМТ состоит из двух блоков по 120 минут каждый. Первый блок — это обязательные предметы: украинский язык и математика. Второй блок включает историю Украины и предмет на выбор: химию, физику, биологию, географию, иностранные языки или украинскую литературу.

Обязательный выбор предмета:

Абитуриенты смогут выбрать предмет, который соответствует направлению их будущей специальности. Например, для медицинских факультетов важными будут результаты по биологии, а для гуманитарных — история или литература.

Сколько этапов составления НМТ:

В основной сессии тестирование будет проходить с мая по июнь, а дополнительная сессия — в июле для тех, кто не смог сдать тест по уважительным причинам. Этот подход гарантирует, что все будут иметь шанс сдать НМТ, даже в случае форс-мажоров.

НМТ-2025: из чего состоит структура теста

НМТ-2025 имеет компактный, но насыщенный формат. Он позволяет проверить знания украинских выпускников по нескольким предметам в один день. Каждый участник проходит два блока по 120 минут с коротким 20-минутным перерывом между ними. Такой подход помогает оптимизировать время и уменьшает стресс от длительных экзаменационных кампаний.

Тестирование разбито на два больших блока по 120 мин:

Участник самостоятельно распределяет время в рамках каждого блока. Это позволяет уделить больше внимания заданиям, которые требуют больше усилий. Например, в блоке "Математика" можно сосредоточиться на решении сложных задач с коротким ответом.

НМТ-2025 — какие предметы даются на выбор

В этом году депутаты поддержали проект закона №12053, которым предусмотрено, что школьники, желающие поступить в учреждение высшего образования, будут сдавать НМТ по четырем предметам. Три из них обязательные — это украинский язык, математика и история Украины.

НМТ будет состоять из четырех предметов:

Три обязательных: украинский язык, математика и история Украины.

Один предмет на выбор: украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный язык.

Выпускникам советуют выбирать не только по предпочтениям, но и с учетом специальности, на которую они планируют поступать. Участник может выбрать один из предложенных предметов, который соответствует выбранному направлению специальности. Для поступления на медицинские специальности важны биология и химия. Для технических направлений — математика и физика. Для гуманитарных специальностей — украинская литература, история Украины, или иностранный язык.

Для НМТ-2025 абитуриенты имеют возможность выбрать один из предметов на выбор для сдачи.

Среди доступных вариантов:

Биология

Химия

Физика

География

Иностранные языки

Украинская литература

НМТ-2025. Украинский язык

В тесте по украинскому языку предусмотрено 30 заданий:

10 тестовых с выбором одного правильного ответа (из 4 вариантов).

15 тестов с выбором ответа из 5 вариантов.

5 заданий на установление соответствий (логические пары).

Максимальный балл — 45

Для 100 баллов нужно набрать 7 тестовых баллов.

Какие темы охватывает?

Морфологию, синтаксис, орфографию и стилистику.

Подробнее о тесте по украинскому языку можно узнать здесь.

Что важно знать?

Собственных высказываний, которые были из года в год важной составляющей ВНО в прошлом, не будет — только тестовые вопросы, поэтому главное хорошо подготовиться к грамматике и орфографии.

НМТ-2025 Математика

22 задания:

15 тестов с выбором одного ответа из 5 вариантов.

3 задания на установление соответствий.

4 задания с коротким ответом (участник сам записывает результат).

Максимальный балл — 32

Для 100 баллов нужно набрать 5 тестовых баллов.

Рекомендация:

Используйте справочные материалы, которые будут доступны во время теста, чтобы быстро найти нужные формулы. Во время подготовки не забудьте потренироваться на заданиях разной сложности, чтобы уверенно распределить время.

НМТ-2025 История Украины

Выпускников ожидают 30 заданий по истории Украины:

20 тестовых с выбором правильного ответа.

4 задания на установление соответствий.

3 задания на установление правильной последовательности.

3 задания с выбором трех ответов из семи предложенных.

Максимальный балл — 54

Для 100 баллов необходимо получить 8 тестовых баллов.

Какие темы охватывает?

С 1 по 32 тему, с 1 млн лет назад до начала 21 в. + вводная 1 тема.

Подробнее о вопросах по истории можно просмотреть здесь.

Рекомендация:

Особое внимание уделяйте ключевым событиям новейшей истории. Понимание последовательности событий принесет вам дополнительные баллы.

Какие темы охватывает?

Примерные вопросы по истории Украины для НМТ-2025 можно просмотреть здесь.

НМТ-2025: даты составления и какие этапы

Основная и дополнительная сессии НМТ в целом проходит с мая по июль в две сессии. Это дает возможность всем абитуриентам сдать НМТ, даже если они столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.

Основная сессия:

Будет проводиться с 14 мая по 25 июня. Это основной период сдачи теста для большинства участников. Участник сдает все необходимые предметы в течение одного дня в выбранном пункте тестирования.

Дополнительная сессия:

Дополнительная сессия предназначена для тех выпускников, которые х тех, или иных уважительных причин не смогли сдать тест в основной сессии. Она состоится с 11 по 19 июля.

Причины сдачи дополнительной сессии

Причины для участия в дополнительной сессии могут включать форс-мажорные обстоятельства, такие как воздушная тревога, болезнь или другие чрезвычайные события. Для регистрации на дополнительную сессию нужно подать соответствующее заявление и подтвердить причину документально.

Регистрация на НМТ-2025 и можно ли сдать тест за рубежом

Регистрация на прохождение НМТ происходит онлайн на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

В Украине сдача теста происходит в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. Участники должны явиться в пункт тестирования в определенное время и иметь с собой необходимые документы. Во время воздушной тревоги тестирование останавливается, и все идут в укрытие, а после отбоя возвращаются и продолжают выполнение теста.

Участники, которые находятся за рубежом, также смогут сдать НМТ в таких странах, как Польша, Германия, Великобритания, США и еще 24 другие страны, с которыми заключил соглашения Украинский центр оценивания качества образования.

Сейчас Центр проводит переговоры с учреждениями в Испании, Молдове и Нидерландах. Это означает, что перечень стран может быть расширен.

При регистрации в электронном кабинете выпускник должен указать страну и город, где планирует сдавать тест. В приглашении, которое появится в кабинете за 10 дней до теста, будет указан точный адрес центра.

Напомним, что 25 октября сообщалось, что в Украине за 4 года резко уменьшилось количество школ и учеников. Больше всего, примерно на 20% — в сельской местности, и эта тенденция будет сохраняться, говорят аналитики.