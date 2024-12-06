НМТ-2025: какие нововведения ожидают выпускников и когда будет проходить тестирование
В этом году депутаты проголосовали, что школьники, желающие поступить в учреждение высшего образования, будут сдавать НМТ по четырем предметам. Причем три предмета являются обязательными.
Летом украинские выпускники снова будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). В этом году в сдаче экзамена ожидаются некоторые изменения. Об этом пишет Ispyt.
Что такое НМТ и для чего он нужен?
Национальный мультипредметный тест (НМТ) — это обязательный экзамен для поступления в учреждения высшего образования в Украине. Из-за полномасштабного российского вторжения он заменил внешнее независимое оценивание. Этот формат введен как быстрая и эффективная альтернатива для проведения вступительных испытаний во время войны, обеспечивая доступность и прозрачность оценивания.
НМТ позволяет сдать несколько предметов в один день, что значительно уменьшает организационную нагрузку и позволяет абитуриентам сосредоточиться на ключевых дисциплинах.
Формат теста сочетает онлайн-технологии и контроль в специально подготовленных пунктах тестирования — это компромисс между гибкостью и безопасностью, который адаптирован к условиям войны.
Основные изменения НМТ-2025. Что ждать в этом году?
Структура НМТ:
- НМТ состоит из двух блоков по 120 минут каждый. Первый блок — это обязательные предметы: украинский язык и математика. Второй блок включает историю Украины и предмет на выбор: химию, физику, биологию, географию, иностранные языки или украинскую литературу.
Обязательный выбор предмета:
- Абитуриенты смогут выбрать предмет, который соответствует направлению их будущей специальности. Например, для медицинских факультетов важными будут результаты по биологии, а для гуманитарных — история или литература.
Сколько этапов составления НМТ:
- В основной сессии тестирование будет проходить с мая по июнь, а дополнительная сессия — в июле для тех, кто не смог сдать тест по уважительным причинам. Этот подход гарантирует, что все будут иметь шанс сдать НМТ, даже в случае форс-мажоров.
НМТ-2025: из чего состоит структура теста
НМТ-2025 имеет компактный, но насыщенный формат. Он позволяет проверить знания украинских выпускников по нескольким предметам в один день. Каждый участник проходит два блока по 120 минут с коротким 20-минутным перерывом между ними. Такой подход помогает оптимизировать время и уменьшает стресс от длительных экзаменационных кампаний.
Тестирование разбито на два больших блока по 120 мин:
Участник самостоятельно распределяет время в рамках каждого блока. Это позволяет уделить больше внимания заданиям, которые требуют больше усилий. Например, в блоке "Математика" можно сосредоточиться на решении сложных задач с коротким ответом.
НМТ-2025 — какие предметы даются на выбор
В этом году депутаты поддержали проект закона №12053, которым предусмотрено, что школьники, желающие поступить в учреждение высшего образования, будут сдавать НМТ по четырем предметам. Три из них обязательные — это украинский язык, математика и история Украины.
НМТ будет состоять из четырех предметов:
- Три обязательных: украинский язык, математика и история Украины.
- Один предмет на выбор: украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный язык.
Выпускникам советуют выбирать не только по предпочтениям, но и с учетом специальности, на которую они планируют поступать. Участник может выбрать один из предложенных предметов, который соответствует выбранному направлению специальности. Для поступления на медицинские специальности важны биология и химия. Для технических направлений — математика и физика. Для гуманитарных специальностей — украинская литература, история Украины, или иностранный язык.
Для НМТ-2025 абитуриенты имеют возможность выбрать один из предметов на выбор для сдачи.
Среди доступных вариантов:
- Биология
- Химия
- Физика
- География
- Иностранные языки
- Украинская литература
НМТ-2025. Украинский язык
В тесте по украинскому языку предусмотрено 30 заданий:
- 10 тестовых с выбором одного правильного ответа (из 4 вариантов).
- 15 тестов с выбором ответа из 5 вариантов.
- 5 заданий на установление соответствий (логические пары).
Максимальный балл — 45
- Для 100 баллов нужно набрать 7 тестовых баллов.
Какие темы охватывает?
- Морфологию, синтаксис, орфографию и стилистику.
Подробнее о тесте по украинскому языку можно узнать здесь.
Что важно знать?
Собственных высказываний, которые были из года в год важной составляющей ВНО в прошлом, не будет — только тестовые вопросы, поэтому главное хорошо подготовиться к грамматике и орфографии.
НМТ-2025 Математика
22 задания:
- 15 тестов с выбором одного ответа из 5 вариантов.
- 3 задания на установление соответствий.
- 4 задания с коротким ответом (участник сам записывает результат).
Максимальный балл — 32
- Для 100 баллов нужно набрать 5 тестовых баллов.
Рекомендация:
Используйте справочные материалы, которые будут доступны во время теста, чтобы быстро найти нужные формулы. Во время подготовки не забудьте потренироваться на заданиях разной сложности, чтобы уверенно распределить время.
НМТ-2025 История Украины
Выпускников ожидают 30 заданий по истории Украины:
- 20 тестовых с выбором правильного ответа.
- 4 задания на установление соответствий.
- 3 задания на установление правильной последовательности.
- 3 задания с выбором трех ответов из семи предложенных.
Максимальный балл — 54
- Для 100 баллов необходимо получить 8 тестовых баллов.
Какие темы охватывает?
С 1 по 32 тему, с 1 млн лет назад до начала 21 в. + вводная 1 тема.
Подробнее о вопросах по истории можно просмотреть здесь.
Рекомендация:
- Особое внимание уделяйте ключевым событиям новейшей истории. Понимание последовательности событий принесет вам дополнительные баллы.
Какие темы охватывает?
Примерные вопросы по истории Украины для НМТ-2025 можно просмотреть здесь.
НМТ-2025: даты составления и какие этапы
Основная и дополнительная сессии НМТ в целом проходит с мая по июль в две сессии. Это дает возможность всем абитуриентам сдать НМТ, даже если они столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.
Основная сессия:
Будет проводиться с 14 мая по 25 июня. Это основной период сдачи теста для большинства участников. Участник сдает все необходимые предметы в течение одного дня в выбранном пункте тестирования.
Дополнительная сессия:
Дополнительная сессия предназначена для тех выпускников, которые х тех, или иных уважительных причин не смогли сдать тест в основной сессии. Она состоится с 11 по 19 июля.
Причины сдачи дополнительной сессии
Причины для участия в дополнительной сессии могут включать форс-мажорные обстоятельства, такие как воздушная тревога, болезнь или другие чрезвычайные события. Для регистрации на дополнительную сессию нужно подать соответствующее заявление и подтвердить причину документально.
Регистрация на НМТ-2025 и можно ли сдать тест за рубежом
Регистрация на прохождение НМТ происходит онлайн на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
В Украине сдача теста происходит в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. Участники должны явиться в пункт тестирования в определенное время и иметь с собой необходимые документы. Во время воздушной тревоги тестирование останавливается, и все идут в укрытие, а после отбоя возвращаются и продолжают выполнение теста.
Участники, которые находятся за рубежом, также смогут сдать НМТ в таких странах, как Польша, Германия, Великобритания, США и еще 24 другие страны, с которыми заключил соглашения Украинский центр оценивания качества образования.
Сейчас Центр проводит переговоры с учреждениями в Испании, Молдове и Нидерландах. Это означает, что перечень стран может быть расширен.
При регистрации в электронном кабинете выпускник должен указать страну и город, где планирует сдавать тест. В приглашении, которое появится в кабинете за 10 дней до теста, будет указан точный адрес центра.
Напомним, что 25 октября сообщалось, что в Украине за 4 года резко уменьшилось количество школ и учеников. Больше всего, примерно на 20% — в сельской местности, и эта тенденция будет сохраняться, говорят аналитики.