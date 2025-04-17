Национальный мультипредметный тест 2025: место и время тестирования, предметы для поступления

Граждане, желающие поступить в высшие учебные заведения на бакалавриат, должны сдать национальный мультипредметный тест-2025. Тест состоит из четырех школьных дисциплин, а дата и место тестирования вскоре появятся в кабинете поступающего, говорится в объяснении "Украинского центра оценивания качества образования".

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О деталях УМТ-2025 говорится в статье на портале УЦОКО.

НМТ-2025 — что важно знать

В центре оценивания объяснили, что НМТ-2025 будут сдавать поступающие на бакалавриат, а также желающие получить магистерский уровень высшего образования по медицинской специальности. Вступление-2025 проведут полностью в компьютерном формате, чтобы обеспечить равенство всех участников, отметили организаторы. Также указывается, что в этом году в школах не будут проводить Государственную итоговую аттестацию, и поэтому результаты теста не будут считать за ГИА.

НМТ-2025 будет охватывать четыре предмета, из них три обязательных и один — на выбор.

Обязательные предметы для поступающих:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Выборочный предмет для НМТ-2025 — одна из шести школьных дисциплин:

украинская литература;

иностранный язык (на выбор — английский, немецкий, французский, испанский);

биология;

физика;

химия;

география.

Компьютерное тестирование на НМТ-2025 продлится суммарно четыре часа и будет проходить в два этапа:

первый этап длится 2 часа. Выделяется 1 час на украинский язык и столько же — на математику;

второй — также 2 ч. 1 час — на историю Украины, 1 час — на предмет на выбор.

Между двумя этапами — перерыв продолжительностью 20 мин, пояснили в центре тестирования.

Место и время тестирования

Регистрация для прохождения НМТ-2025 завершилась 3 апреля, указано на портале УЦОКО. Следующее, что ожидает абитуриентов, — это информация о месте и времени тестирования. Информация поступит исключительно через кабинет абитуриента, отметили в центре. Место и время тестирования начнет появляться с 3 мая, указано в приказе №1806 Минобразования от 30 декабря 2024 года.

"Приглашения не отправляются по почте. Проверка этой информации — ответственность каждого участника", — говорится в объяснении центра.

Когда будет проходить НМТ-2025? Национальный мультипредметный тест 2025 будет сдаваться с 14 мая по 25 июля. Предполагается, что проведут две сессии:

основная — с 14 мая по 25 июня;

дополнительная — с 14 по 25 июля.

Вступление 2025 — как будут считать баллы

Центр тестирования объяснил, что сразу после выполнения всех заданий НМТ-2025 участники увидят количество набранных баллов по каждому из четырех блоков. После этого баллы переводятся по шкале 100-200 баллов, которую утвердило Министерство образования и науки Украины. До 4 июля результаты основной сессии НМТ-2025 должны появиться в электронных кабинетах абитуриента, написал УЦОКО.

НМТ-2025 — основное о национальном мутипредметном тесте Фото: Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО)

Отдельно отмечается, что для поступления на определенную специальность каждый предмет имеет свой коэффициент, который отличается в зависимости от университета. Чтобы понять свои шансы на поступление и посчитать конкурсный балл, следует ознакомиться с Порядком приема в 2025 году, которые должны быть размещены на сайте приемных комиссий, добавил УЦОКО.

Отметим, 25 февраля Фокус писал, какие вознаграждения за лучшие результаты НМТ-2025 предлагают в разных регионах Украины. Например, село под Тернополем обещает 20 тыс. грн лучшему выпускнику и учителю, который его учил. Между тем в Тернополе за самые высокие баллы должны заплатить 16 тыс. грн, а в Черновцах — 30 тыс. грн.

Напоминаем, 29 января Кабинет Министров издал постановление об образовательном процессе в Украине и о датах летних каникул.