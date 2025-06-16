Роботи не буде: на які спеціальності не треба вступати у 2025 році

Під час вибору навчального закладу варто орієнтуватися не лише на результати іспитів, а й на власні інтереси та цілі. Однак не варто забувати і про ситуацію на ринку праці — це допоможе зробити більш усвідомлений вибір.

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На тлі стрімкого розвитку технологій та автоматизації ринок праці в Україні переживає важливі трансформації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький зазначив, що все, що стосується обліку, звітності, бухгалтерських розрахунків, — уже зараз активно автоматизується. Він підкреслив, що через надмірне захоплення цими спеціальностями можуть виникнути проблеми з пошуками роботи після випуску з університетів.

Так, за даними минулого року, близько трьох тисяч абітурієнтів обрали спеціальність "Облік і оподаткування". Однак експерти попереджають: у майбутньому ринок праці не зможе забезпечити зайнятість такій кількості випускників. Як зазначив Вінницький, автоматизація бухгалтерії вже стає реальністю — існують конкретні програми, що здатні замінити роботу десятків фахівців, особливо у сфері малого та середнього бізнесу.

Абітурієнтам радять придивлятися до спеціальностей, які пов'язані з людським капіталом, — це ті, де людина почувається набагато впевненіше, ніж машина. Насамперед це:

медицина;

освіта (вчителі);

реабілітаційна терапія;

психологія.

Заступник міністра освіти і науки України вважає, що саме ці спеціальності не втратять у своїй актуальності, а потреба в таких фахівцях лише зростатиме. Однак ці професії складно опанувати, хоча держава і стимулює вступників, розширюючи держзамовлення.

Ще один важливий кластер — інфраструктурні та інженерні спеціальності. Сюди відносять:

архітектуру;

будівництво;

енергетику;

автотранспорт;

авіацію;

безпілотну інженерію.

Держава активно підтримує затребувані напрями, збільшуючи кількість бюджетних місць, а студентам-контрактникам надає можливість отримання додаткових грантів. Водночас роботодавці виявляють стабільний інтерес до фахівців у таких сферах, як фізика, хімія, біологія, екологія, геодезія та землевпорядкування, незважаючи на те, що ці напрями залишаються малопопулярними серед абітурієнтів.

Крім того, зберігається потреба в кадрах для наукових досліджень, а також для практичного застосування знань у галузях екології, ґрунтознавства, кліматології та аграрної науки.

Нагадаємо, що магістри, які пішли в аспірантуру, не можуть бути мобілізовані, про що заявив міністр освіти Оксен Лісовий. За його словами, вони складають іспити, підтримують рівень знань і вступають до вищого навчального закладу, після чого матимуть право на відстрочку від мобілізації.

Також повідомлялося, що в Харкові виш вимагає зі студентки 264 тисячі гривень компенсації за те, що покинула навчання.