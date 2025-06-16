Работы не будет: на какие специальности не надо поступать в 2025

При выборе учебного заведения стоит ориентироваться не только на результаты экзаменов, но и на собственные интересы и цели. Однако не стоит забывать и о ситуации на рынке труда — это поможет сделать более осознанный выбор.

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На фоне стремительного развития технологий и автоматизации рынок труда в Украине переживает важные трансформации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что все, что касается учета, отчетности, бухгалтерских расчетов — уже сейчас активно автоматизируется. Он подчеркнул, что из-за чрезмерного увлечения этими специальностями могут возникнуть проблемы с поисками работы после выпуска из университетов.

Так, по данным прошлого года, около трёх тысяч абитуриентов выбрали специальность "Учёт и налогообложение". Однако эксперты предупреждают: в будущем рынок труда не сможет обеспечить занятость такому количеству выпускников. Как отметил Винницкий, автоматизация бухгалтерии уже становится реальностью — существуют конкретные программы, способные заменить работу десятков специалистов, особенно в сфере малого и среднего бизнеса.

Абитуриентам советуют присматриваться к специальностям, которые связаны с человеческим капиталом, — это те, где человек чувствует себя гораздо увереннее, чем машина. Прежде всего это:

медицина;

образование (учителя);

реабилитационная терапия;

психология.

Заместитель министра образования и науки Украины считает, что именно эти специальности не потеряют в своей актуальности, а потребность в таких специалистах будет только расти. Однако этими профессиями сложно овладеть, хотя государство и стимулирует поступающих, расширяя госзаказ.

Еще один важный кластер — инфраструктурные и инженерные специальности. Сюда относят:

архитектуру;

строительство;

энергетику;

автотранспорт;

авиацию;

беспилотную инженерию.

Государство активно поддерживает востребованные направления, увеличивая количество бюджетных мест, а студентам-контрактникам предоставляет возможность получения дополнительных грантов. В то же время работодатели проявляют стабильный интерес к специалистам в таких сферах, как физика, химия, биология, экология, геодезия и землеустройство — несмотря на то, что эти направления остаются малопопулярными среди абитуриентов.

Кроме того, сохраняется потребность в кадрах для научных исследований, а также для практического применения знаний в областях экологии, почвоведения, климатологии и аграрной науки.

Напомним, что магистры, которые пошли в аспирантуру, не могут быть мобилизованы, о чем заявил министр образования Оксен Лисовой. По его словам, они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и поступают в высшее учебное заведение, после чего будут иметь право на отсрочку от мобилизации.

Также сообщалось, что в Харькове вуз требует со студентки 264 тысячи гривен компенсации за то, что покинула обучение.