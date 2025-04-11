В Харькове вуз требует со студентки 264 тысячи гривен компенсации: что она натворила

Во Львове суд обязал бывшую курсантку Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возместить более 264 тысяч гривен за обучение. Она проучилась полгода и написала рапорт об отчислении.

Related video

Об этом говорится в решении Львовского окружного административного суда.

В суд обратился Харьковский национальный университет Воздушных сил. Согласно материалам дела, курсантка поступила в университет в августе 2023 года, но уже после первого семестра и феврале 2024 года подала рапорт на отчисление, объяснив, что не имеет желания больше продолжать обучение.

В контракте, который она подписала отмечалось, что в случае досрочного прекращения обучения без уважительной причины студентка обязана компенсировать государству расходы, понесенные во время обучения расходы.

В эти расходы вошли:

денежное обеспечение 232987,08 грн;

продовольственное обеспечение 22054,92 грн;

медицинское обеспечение 511,02 грн;

потребленные коммунальные услуги и энергоносители 8863,84 грн;

Всего начислили 264 416,86 грн. Большую часть из этих расходов 232 900 грн — составило именно денежное обеспечение.

Суд установил, что курсантка была ознакомлена с расчетом суммы и не возражала против нее, поэтому суд удовлетворил иск учебного заведения в полном объеме. Студентка должна уплатить всю сумму сразу.

Напомним, что Кабмин 4 апреля согласовал законопроект, который изменит правила получения отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей. Условия изменятся для студентов старше 25 лет, тех, кто учится за рубежом, а также для преподавателей с ученой степенью и педагогов внешкольного образования.