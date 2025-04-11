У Харкові виш вимагає зі студентки 264 тисячі гривень компенсації: що вона накоїла

У Львів суд зобов’язав колишню курсантку Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відшкодувати понад 264 тисячі гривень за навчання. Вона провчилася пів року і написала рапорт про відрахування.

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Про це йдеться у рішенні Львівського окружного адміністративного суду.

До суду звернувся Харківський національний університет Повітряних сил. Згідно з матеріалами справи, курсантка вступила до університету у серпні 2023 року, але вже після першого семестру і лютому 2024 року подала рапорт на відрахування, пояснивши, що не має бажання більше продовжувати навчання.

У контракті, який вона підписала зазначалося, що у випадку дострокового припинення навчання без поважної причини студентка зобов’язана компенсувати державі витрати, понесені під час навчання витрати.

До цих витрат увійшли:

грошове забезпечення 232987,08 грн;

продовольче забезпечення 22054,92 грн;

медичне забезпечення 511,02 грн;

спожиті комунальні послуги та енергоносії 8863,84 грн;

Усього нарахували 264 416,86 грн. Більшу частину з цих витрат 232 900 грн — становило саме грошове забезпечення.

Суд встановив, що курсантка була ознайомлена з розрахунком суми та не заперечувала проти неї, тож суд задовольнив позов навчального закладу в повному обсязі. Студентка має сплатити усю суму одразу.

Нагадаємо, що Кабмін 4 квітня погодив законопроєкт, який змінить правила отримання відстрочки від мобілізації для студентів і викладачів. Умови зміняться для студентів, старших за 25 років, тих, хто навчається за кордоном, а також для викладачів із науковим ступенем і педагогів позашкілля.